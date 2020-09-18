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Hayat Padişahların gizli yolu ziyaretçilerini bekliyor
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Padişahların gizli yolu ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı padişahlarının Tebdil-i kıyafet ile meydanlara inip halkın sorunlarını dinlediği, saraydan atı ile çıktığı gizli yol, Topkapı Sarayı’nda ziyaretçilere açıldı.

Haber Merkezi İHA
Padişahların gizli yolu ziyarete açıldı.
Padişahların gizli yolu ziyarete açıldı.

Osmanlı padişahlarının Tebdil-i kıyafet ile halkın arasına karışırken geçtiği tünel ziyarete açıldı. Padişahların saraydan atı ile geçtiği gizli yol şimdi Topkapı Sarayı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

AA

Büyük Biniş olarak bilinen, sonradan At Rampası olarak da adlandırılan ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol, Topkapı Sarayı’nda ziyarete açıldı.

30 metre uzunluğundaki gizli yol Sarayın Perde Kapısı ile Şam Kapısı arasında yer alıyor. Bu yol padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde dikkat çekmeden kıyafet değiştirerek sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor.

İHA


“Padişah tebdil-i kıyafet ile halkın arasında şehre girmek için atı ile bu yolu kullanırdı”

Topkapı Sarayı’nda ziyarete açılan Büyük Biniş ve ya At Rampası olarak adlandırılan gizli yol hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Bulunduğumuz mekan Topkapı Sarayı 3’ncü avluda yer alan hareme çıkan bir yoldayız. Bu yol Büyük Biniş veya At Rampası olarak adlandırılan bir yol. Yukarıda Perde Kapısı aşağısında Şam Kapısı arasında yer alan yaklaşık 30 metre uzunluğunda sadece padişaha ait bir yoldur. Burada padişah tebdil-i kıyafet ile halkın arasında şehre girmek istediğinde atı ile buradan sarayı terk eder. İzlenimlerini elde eder aynı bu yol vasıtasıyla saraya geri döner. Bu yollu en çok kullanan 4’ncü Murat, Sultan İbrahim, Sultan 3’ncü Mustafa ve Sultan 2’nci Mahmut’tur” şeklinde konuştu.

AA
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