Pazar günleri Neyzen Tevfik baba gibi

İngiltere’de pazar günleri her yerde olduğu gibi kişinin ayaklarının ucuna basarak, dikkat çekmeden, hiç umursamadan atlatması gereken basit, ölgün pazarlar değildir, sonsuzdan sürgün edilmiş pazarlardır, bunu söyleyen galiba Baudelaire’di. Bize Baudelaire’i hatırlatan bu sözler yazar Javier Marias’a ait. Tüm Ruhlar isimli romanında İngiltere’nin pazarlarını böyle anlatıyor. Madem Marias böyle diyor, biz de her ülkede, bölgede, şehirde pazarların farklı geçtiğini düşünebilir miyiz? Hatta belki her insanda... Bu hafta pazarların derdini Sadık Yalsızuçanlar’la konuşacağız. Onun bize anlatacakları, pazarlar üzerine fikirlerimizi daha da değiştirebilir. Önce Yalsızuçanlar’dan klasik pazarını dinleyelim: “Sabah namazdan sonra uyur, saat on gibi uyanırım. Kedilerin su ve mama kaplarını temizler, yenilerim. Köpeklerin yuvasını temizler, kaplarını yenilerim. Evimizin bahçesinin kedilere ait olan bölümünü yani “göçmüş kediler bahçesi”ni temizler, kahvaltı için masayı eşimle birlikte hazırlarız. Çocuklar uyanır. Birlikte birkaç saat süren kahvaltıdan sonra eşimle sofrayı toplar yürüyüşe çıkarız. Evimizin bulunduğu yer, bahçeli, iki katlı evlerden oluşan, tenha bir yer olduğundan rahatça yürüyüş yapabiliyoruz. Yürüdükten sonra evin alışveriş ihtiyacını görür, döneriz. Ben, çalışma odama geçer, yazar, okurum. Eşim, evin işleriyle meşgul olur. Çocuklar yardım eder. İkindiye doğru bahçede ateş yakıp barbekü yapar, yine uzun süren bir sofra muhabbetimiz olur. Pazar günü, haftanın iki-üç gününde yapılamayacak denli işleri sığdırdığımız bereketli bir gün hâline gelir. İşlerden kalan vakitlerde yazar, film seyreder; arada bahçeye çıkar ağaçlarla meşgul olurum. Akşam yemeğinden sonra tekrar çalışma odama çekilir, geç vakte değin film seyrederim. Bazen eşim de eşlik eder.”