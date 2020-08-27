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Hayat Pazar tezgahından tıp fakültesine Tokatlı genç üniversite hayalini gerçekleştirdiğini satış yaparken öğrendi
AKTÜEL

Pazar tezgahından tıp fakültesine: Tokatlı genç üniversite hayalini gerçekleştirdiğini satış yaparken öğrendi

Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Ancak bir genç vardı ki başarı hikayesi herkese örnek oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazandığını, pazar tezgahında çalışırken öğrendi. Ertek, "Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkarıyorum hem de abime yardımcı oluyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
19 yaşındaki Melih, tıp fakültesini kazandığını pazar tezgahında öğrendi.
19 yaşındaki Melih, tıp fakültesini kazandığını pazar tezgahında öğrendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.

Müşterilerle ilgilenirken telefonundan baktı

Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu. Ertek, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
GÜNDEM
ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Pazarda çalışıp harçlık çıkarıyor

Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, "ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum." dedi.

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  • Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi." ifadesini kullandı.

Babasının isteğini yerine getirecek

Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, "Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
FOTOĞRAF 3
Title
Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.
Title
Ertek, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı. Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum. dedi.
Title
Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi. ifadesini kullandı. Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti. diye konuştu.
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.


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