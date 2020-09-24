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Peygamber süpürgesi Aksaray'da da yetiştirildi! Peygamber süpürgesi nedir faydaları nelerdir?

Virüslere karşı etkili peygamber süpürgesi bitkisi Aksaray’da da yetiştirildi

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs sürecinde virüse karşı koruyucu özelliğiyle gündeme gelen halk arasında pelin otu, peygamber süpürgesi olarak bilinen Artemisia annua bitkisi faydaları ile ön plana çıkıyor. Ana vatanı Asya ile Kuzey Amerika olan ve Türkiye’de de Kaz Dağları’nda doğal olarak yetişen Artemisa annua bitkisi, şimdi de Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kadın çiftçi tarafından ekilerek yetiştirildi. Peki Peygamber süpürgesi nedir, faydaları nelerdir?

Haber Merkezi İHA
Havva İnanç, peygamber süpürgesi bitkisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.
Havva İnanç, peygamber süpürgesi bitkisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Ana vatanı Asya ile Kuzey Amerika olan ve Türkiye’de de Kaz Dağları’nda doğal olarak yetişen Artemisa annua bitkisi, şimdi de Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kadın çiftçi tarafından ekilerek yetiştirildi.

Eskil ilçesinde tarım ile uğraşan Havva İnanç (42), bitkinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirterek, koronavirüs aşısında da bu bitkinin kullanılmasının önerildiğini kaydetti.

Kadın çiftçi Havva İnanç, 2020 yılında çok zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Ben bu zamana kadar, birçok tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini yaptım. Bu bitkilerden birisi de pelin otu, peygamber süpürgesi otudur. Bilindiği üzere, şu an dünyada birçok bilim insanı bu bitki üzerine araştırma yapıyor ve bu bitkinin Kovid-19 tedavisinde kullanıldığını ifade ediyor. Okulların başladığı bu dönemde, bu bitkinin suyu kaynatılarak takviye tedavi olarak çocuklara veriliyor. İnternette yaptığım araştırmalarda da Kovid-19 aşısında da bu bitkinin kullanılması öneriliyor" ifadelerini kullandı.

İnanç, "Ben de arazimin iki yerinde bu bitkinin deneme ekimini yaptım. İkisinde de çok güzel verim aldım. İnşallah seneye daha geniş bir şekilde bunun tarımını yapacağım. Otun o kadar güzel kokusu var ki, içine çektiğinde insanın göğsü rahatlıyor ve ferahlıyor. Ben bu otun endüstriyel tarımda yaygınlaşması taraftarıyım. Yaptığım araştırmalarda akciğerde bir numaralı etkisi var. Kendimiz de kullanıyoruz” dedi.

Sıtma tedavisinde kullanılmış

  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da bir seminerinde pelin otu, peygamber süpürgesi otunun, eski Çin kaynaklarında sıtma tedavisinde verimli olarak kullanıldığını ifade ediyor.

Bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var: Koronavirüs salgını nedeniyle ilgi görüyor
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Bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var: Koronavirüs salgını nedeniyle ilgi görüyor

Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı.
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Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.
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'YÜZDE 50 TALEP ARTTI' <br> <br> 35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek, Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı diye konuştu.
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'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA' <br> <br> 20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş ise, Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var dedi.
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Eren Yeşilot ise, ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek, Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz diye konuştu.
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'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN' <br> <br> Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şeref Kökçü de, Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz dedi.
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Samsun'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.
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