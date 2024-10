Proust gibi bir gün

Jean Paul Sartre Bulantı’da şöyle diyor: “Yüzlerindeki kırışıklıkları, göz çukurlarındaki buruşuklukları, haftalık çalışmanın yorgun çizgilerini gidermek için tek bir gün vardı ellerinde. Tek bir gün. Dakikaların parmaklarının arasından akıp gittiğini duyuyorlardı. Pazartesi sabahı saat dokuzda işe başlamak için gerekli canlılığı bir günde toplayabilecekler mi acep?” Pazar gününün yaşamın koşturmasına verilecek tek ara olduğuna vurgu yapan Sartre, bu günde yorgunluğumuzun izlerini silmek için yeterince zamanımız olup, olmayacağını da sorguluyor. Peki yaşamak için sadece pazarlar yeterli mi? Bu büyük bir soru... Bu soru üzerine düşünürken bu haftanın konuğu olan Dürdane İsra Çınar’ın kapısını çalalım. Yazar olan Çınar önce bize klasik pazarını tarif edecek: “ ‘Kimse bana sormadığında zamanın ne demek olduğunu biliyorum; birisi sorduğunda bilmiyorum!’ diyordu Augustinus, itiraflarında. Ben de klasik bir pazar günü için aynısını söyleyebilirdim fakat bir günü çalışmamaya ya da rutin dışında bir şeyler yapmaya ayırmanın geride daha başka bir anlam barındırdığını düşünüyorum. Kâinatı altı günde noksansız yaratıp yedinci gününü sanki bir insanmış gibi istirahate ayıran bir yaratıcı tasavvurundan, o vehimden doğmuş günler cumartesi, özellikle pazar. Adeta bir ebediyet artığı. Gerçekte öyle boş, öyle anlamdan yoksundur ki, bugünü nasıl, ne ile geçireceğini şaşırır insan. Ya da özellikle takdis eder ve o gün yaptığı herhangi bir şeyin ‘sunday funday’ ruhuna uygun olması için didinir durur. Amerika’nın meşhur Super Bowl’u böyle zoraki şenlendirilen bir kutsal pazar aktivitesidir mesela. The Simpsons’ın sadece pazar günleri oynanan bu maçı merkeze aldığı ‘Sunday, Cruddy Sunday’ (Pazar, Berbat Pazar) isimli bölümünü hatırlayanlar vardır. Bölümün yazarları kendilerine neyin ilham verdiği sorulunca, Bart ve Homer Super Bowl’dayken Marge ve Lisa’nın katılabileceği aktiviteler bulmaya çalışmasının sonucu diye yanıtlıyorlar. Aslında yazarların, Marge ve Lisa’nın zaman geçirmek için yapabileceği ‘en sıkıcı şeyi’ bulmaya çalıştıkları bariz. Büyük şenliğin dışında kalan herkese can sıkıntısı musallat olur. Hiçbiri bizden değil gibi gelir bana. Bunları anlatırken sormak istediğim şu aslında: Bu şenlikte biz yokuz, peki ama neden onun hayaleti aramızda? Neden bir şenlikten mahrum kalmış gibi bir kasvet duyuyoruz pazarları?”

Çınar’ın pazarları sıkıntılı geçirmekten kurtulmak için önerileri de var. Yazar, “Pazarları sıkıntı olmaktan kurtarmak için önce zamanın tekelleşmesine direnmeli” diyor ve şöyle devam ediyor: “Her şeyi kendine mâl eden Avrupa merkezli anlayışa, zaman hırsızlığına, ‘büyük medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günlerine’ karşı uyanık olabiliriz hiç olmazsa. Ahmet Haşim›in ‘Müslüman Saati’ başlıklı denemesini hatırlatacağım tam burada. Haşim, ‘eskiden kendimize has yaşayış ve düşünüşümüz olduğu gibi bu hayat tarzına göre de saatlerimiz, günlerimiz vardı’ der. Başlangıcını şafağın parıltıları, sonunu akşamın ışıklarının tayin ettiği, ışıkta başlayıp yine ışıkta biten, on iki saatlik, kısa, hafif, yaşanması kolay bir gündür bize has olan. Hayatı etrafımızda serbest bırakan, geniş, kayıtsız dostlar gibi geçen vakitlerden mürekkep, hatıraların o kutsî saati. Bize has bu saatleri diriltmeye pazarlardan başlayabiliriz belki.”