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Hayat Ramazan davulcusundan duygulandıran hareket Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
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Ramazan davulcusundan duygulandıran hareket: Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Ramazan davulcusundan duygulandıran hareket: Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan 60 yaşındaki İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ramazan davulcusundan duygulandıran hareket: Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu İbrahim Mete

Bursa İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi.

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