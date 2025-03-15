Ramazan'ın bereketi Hiranur'la yaşanıyor

Dünya üzerinde milyonlarca insan, gereken şartlarda hayatını idame ettiremiyor. Açlık sınırının altında yaşayan onlarca coğrafya var. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Hiranur Derneği ise bu problemleri giderebilmek için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Ramazan ayında da bu çalışmalara hız veren Hiranur; kumanya, iftar, zekat, fitre ve bayramlık gibi çalışmalarla hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan 2025 çalışmalarını “Ramazan’da Bereket Seninle Çoğalsın” sloganıyla gerçekleştiren Hiranur, yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetlerin yanı sıra İstanbul’da bulunan genel merkezinde de yardıma muhtaçları unutmuyor. Her gün aralarında medrese talebelerinin de bulunduğu 2 bin kişiye iftar veren Hiranur Aşevi, hem Ramazan bereketini yaşatıyor hem de hayırseverlerle alan el arasında bir köprü vazifesi görüyor.

“Bu yıl 15. Ramazan’ımızı yaşıyoruz”

İftar organizasyonuna bizzat katılarak sürece ilişkin bilgi paylaşan Hiranur Derneği Başkanı Mustafa Kul, bağışçılara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Biz Hiranur Derneği olarak ‘Ramazan’da Bereket Seninle Çoğalsın!’ sloganıyla bu yıl, 15. Ramazan’ımızı icra ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da hem yurt içine hem de yurt dışına bu bereketi taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek iftarlarla gerek kumanya yardımlarıyla, gerekse de kurban ve zekat fitre gibi nakdi yardımlarla bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Rabb’im hayır sahiplerinden razı olsun, teşekkürler Türkiye.”

Gazze unutulmuyor

Hiranur Derneği, Gazze’de yaşanan vahşete de kayıtsız kalmıyor. Dernek, hayırseverlerin yardımlarını her gün birinci elden Gazzeli mazlumlara ulaştırarak hiç olmazsa bir nebze olsun Ramazan bereketinin o coğrafyalarda da yaşanmasına aracılık ediyor. Hayırseverler, derneğin Gazze’deki çalışmaları hakkında bilgiyi çağrı merkezi üzerinden alabiliyor.

11 ülkede

Başta Türkiye ve Gazze olmak üzere toplam 11 ülke ve bölgede Ramazan çalışmalarını aktif bir şekilde uygulayan Hiranur Derneği, hayırseverlerin bağışlarını güven esasıyla muhtaçlara iletiyor. Dernek, şu ülke ve bölgelerde aktif Ramazan faaliyetleri yürütüyor: Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen, Çad, Burkina Faso, Gana, Fildişi Sahili, Uganda, Tanzanya ve Bangladeş.

Ramazan bereketine talip olmak için…