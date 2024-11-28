RTÜK’ten dizi ve programlara yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı. Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar Dizisi”nde yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, diziye yayın durdurma, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Bunun yanı sıra STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizileri üst sınırdan yaptırım gördü.