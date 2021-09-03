Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent paylaşımı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemişti. Levent, yayınladığı videoda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek" demişti.
- Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.
"Prova bensiz yapıldı şimdilik"
Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: “Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim.”
Covid olduğumdan dolayı “Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları” provasına gidememiştim.
Prova bensiz yapıldı şimdilik.
Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar.
Birisini sizinle paylaşmak istedim 😊 pic.twitter.com/ab6QmgMGev
Covid olduğumdan dolayı “Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları” provasına gidememiştim.