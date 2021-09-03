Hayat Rus Kızılordu Korosundan Haluk Levent paylaşımı
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Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent paylaşımı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi. Vidoeyu sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Diğer
Rus Kızılordu Korosundan Haluk Levent paylaşımı
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Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemişti. Levent, yayınladığı videoda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek" demişti.

  • Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.

"Prova bensiz yapıldı şimdilik"

Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: “Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim.”

Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
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Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Konser provaları için Moskova'ya gidecek olan ve bu nedenle PCR testi yaptırdığını söyleyen Levent, test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Sevilen sanatçı, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında 'Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim' ifadelerini kullandı.

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