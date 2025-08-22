Sadakataşı’nın Gazze’ye yardımları sürüyor

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birini yaşıyor. Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı tarafından ulaştırılan sağlık, eğitim, gıda ve acil yardımlardan 2 milyon civarında Gazzeli yararlandı.

Sağlık yardımları

Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin büyük bölümünün yok edildiği Gazze’de ambulanslar yaralı taşımada ve tedavide hayati derecede öneme sahip. Sadakataşı Gazze’de hazırladığı 6 ambulansı bölgede hizmet veren hastanelere teslim etti. Dernek sağlık yardımları kapsamında on binlerce kutu ilacı da hastanelere ulaştırdı.





2 çadır kent açıldı

Sadakataşı Derneği Gazze’nin kuzeyinde 2 çadır kent kurulumu gerçekleştirdi. Kurulan çadır kentlerde evlerini kaybeden toplamda bin aile yaşamlarını sürdürüyor.





2 çadır okul açılışı yapıldı

Sadakataşı Derneği’nin Kadın Kolları Kuzey Gazze’de projelendirdiği 2 çadır okulu 2025 yılının başlarında eğitime açtı. Okullarda toplamda 400 öğrenci eğitim görüyor.

Gıda ve su dağıtımları

Gazze’de yaşanan soykırım ve ambargo nedeniyle Filistin halkı kıtlık ve açlıkla mücadele ediyor. Sadakataşı Derneği 2023 yılının ekim ayından itibaren Gazze’nin birçok noktasında yapmış olduğu yardım çalışmalarında toplam 42 bin aileye gıda kolisi ve sebze paketi dağıtımı gerçekleştirdi.





Fırınların yok edildiği ekmek bulmakta zorlanan Gazze halkına Sadakataşı tarafından düzenli olarak un dağıtımları gerçekleştirildi. Derneğin yaptığı yardımlar kapsamında 4 bin aileye 50 kg’lık un çuvalı dağıtıldı. Dernek bölgedeki fırınlarda ürettiği ekmeleri toplamda 110 bin aileye dağıttı.





Alt yapının yok olduğu temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu Gazze’de Sadakataşı tarafından bu süreçte 2 tır pet şişe ve 475 tanker su dağıtımı yapıldı.





1,2 milyon kişiye sıcak yemek

Sadakataşı 7 Ekim’den bu yana Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel El-Sultan, Zeytun ve Deyir Elbalah kentlerinde düzenli olarak hazırlamış olduğu sıcak yemekleri 1,2 milyonun üzerinde insana ulaştırdı.

Acil yardımlar

Dernek Gazze’de hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda 12 ton mazot dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı bölgede düzenli olarak nakit para, kıyafet, battaniye, çadır, kurban eti, çocuk paketi ve sünger yatak gibi birçok insani yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.





