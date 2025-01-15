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Şafak Sezer 'Milyonda bir oluyor' diyerek hastalığını açıkladı: Ben de yeni öğrendim

Şafak Sezer 'Milyonda bir oluyor' diyerek hastalığını açıkladı: Ben de yeni öğrendim

12:4115/01/2025, Çarşamba
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Şafak Sezer
Şafak Sezer

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler gibi birçok projede rol alan Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimiyle çok konuşulmuştu. Ünlü isim açıklamalarıyla dikkat çekti. Sezer 'Milyonda bir oluyor' diyerek canlı yayında hastalığını anlattı.

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler gibi izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle adından söz ettirmişti.


Açıklamalarıyla dikkat çeken Şafak Sezer kör olabileceğini söyleyip 'Milyonda bir oluyor' diyerek canlı yayında hastalığını açıkladı.


'Kör ediyor insanı'

Sezer; ''Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir oluyor. Bu ben ilerliyor biraz. Benin riski ilerde kör ediyor insanı. Ben de bunu yeni öğrendim. Güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu zaman gözlük takmam gerekiyor'' ifadelerini kullandı.


Verdiği kilolar dikkat çekmişti

Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.

#Şafak Sezer
#Hastalık
#Komedyen

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