Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de

10:358/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr", "yhgm.saglik.gov.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.


Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.


Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.


Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.



#kamu alım
#Resmi Gazete
#Sağlık Bakanlığı
#sürekli işçi alım ilanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz, memur, sözleşmeli, kadrolu personel alımı ile İŞKUR işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?