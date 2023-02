Sağlıklı beslenme yorgunluğu azaltır

Yanlış ve yetersiz beslenme nedeniyle kan ve hormon dengesi bozulduğunda, uyuklama hali gibi zihin dağınıklığı da görülür. Troid, çölyak ve anemi beslenmeye bağlı ve belirtisi yorgunluk olan hastalıklardan bazıları. Fakat ayakta yeme alışkanlığı, az hareket etmek, aşırı kilolu veya zayıf olmak ve kafein gibi bazı maddeleri çokça almakta yorgunluğu artıran faktörler arasındadır. Her şeyden önce, sürekli olarak yorgun hissetmenin tıbbi bir nedeni olup olmadığını doktora danışarak tespit etmek gerekiyor. Eğer, bu durumun altında bir hastalık yoksa, beslenme düzenini değiştirmek, kronik yorgunlukla mücadelede size yardımcı olabilir ve daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Elbette burada mucizevi bir besinden bahsetmiyoruz. Kastımız düzenli bir biçimde, sağlıklı yemek yeme alışkanlığı kazanırken yorgunluğu da azaltacak, dinç tutacak, hafif hissettirecek besinler tüketmek. Bunun ilk şartı da, daha önce de belirttiğimiz gibi her sebzeyi kendi mevsiminde tüketmek. Örneğin bu mevsimde domates, salatalık yemekten kaçınıp, kereviz, turp gibi mevsim sebzelerini tercih etmek. Beyaz un yerine kepekli tahılları tercih etmek, şekeri ve tuzu daha dikkatli kullanmak, hazır meyve suları, gazlı içecekler ve kafeinden kaçınmak, iyi kalite su içmek, günün ilk öğününü çok geciktirmeden yemek, bol bol antioksidan içeren koyu kırmızı, koyu yeşil çiğ meyve sebze tüketmek. Doğal yağlar ve yağlı tohumlar da hem tokluk hissini uzattığı hem de sağlıklı yağ asitlerini içerdiği için tercih edilenler arasında olmalı. Günde bir iki ceviz, birkaç tane fındık veya fıstık, kabak çekirdeği, gerekli yağ asitlerini almamızı sağlar. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de öğün aralarının düzenli olması ve mümkünse günde iki veya üç öğün yemek yemek. Fırsat bulduğumuz anda yemeğe zaman ayırmak yerine, her gün aynı saatlerde yemek, biyolojik zamanı da yavaşlatacak ve metabolizma yaşını düzene koyacaktır. Bütün bunlar yorgunlukla beraber saç dökülmesi, erken yaşlanma belirtileri ve depresyonu da alıp götürecektir diye umuyorum. Doğru beslenme hayat kurtarır. Bugün, pratik ve sağlıklı birkaç tarifle yazımızı sonlandıralım istiyorum. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü dilerim.