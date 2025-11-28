Yeni Şafak
Samsun’da iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

16:2928/11/2025, الجمعة
IHA
SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Meşeli mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Kaya idaresindeki 54 VA 104 plakalı otomobil ile Arif Avcı’nın kullandığı 34 E 7058 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Adem Kaya, Arif Avcı ve Zöhre Avcı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#Samsun
#Kaza
#Yaralı
