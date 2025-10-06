Yeni Şafak
Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin son hali gündem oldu

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin son hali gündem oldu

6/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe, oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin ölümünden sonra sahnelere ara vermişti. Usta sanatçı, yıllar sonra ortaya çıktı.

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Psikolojik sorunlar yaşayan ve son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan genç oyuncunun ölümü sonrası usta isim yıkılmıştı. Altınmeşe açıklamasında şunları söylemişti:


"Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz."

Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Son yıllarda hem sahne hem ekrandan uzak olan Altınmeşe'nin son hali, sosyal medyada gündem oldu.


Hayranları, İzzet Altınmeşe'nin değişimine şaşırarak üzüntüsünü dile getirdi.


