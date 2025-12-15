Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: 'Çin ile arkeoloji ve kültürel miras alanında güçlü iş birliğine hazırız'

ÇİNLİ KÜLTÜR VE İNDEN ŞANLIURFA’YA TARİHİ ZİYARET

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Ulusal Kültür Mirası İdaresi (NCHA) Yöneticisi Rao Quan ile beraberindeki heyet, Türkiye’nin en önemli kültür ve arkeoloji merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, başta Karahantepe olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen Çinli heyet, Şanlıurfa’nın binlerce yıla uzanan kültürel mirası hakkında kapsamlı bilgi aldı.





KARAHANTEPE VE TAŞTEPELER PROJESİ YAKINDAN İNCELENDİ

Dünyanın en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Karahantepe’de incelemelerde bulunan heyete, bölgede yürütülen kazı çalışmaları ve Taştepeler Projesi hakkında detaylı sunumlar yapıldı.





Tarihi gezilerin ardından Çinli heyet, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Gastronomi Merkezi’nde ağırlandı. Şanlıurfa mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan konuklar, kentin yalnızca tarihiyle değil, gastronomisiyle de önemli bir turizm değeri taşıdığını dile getirdi.

GÜLPINAR, ÇİNLİ HEYET İLE BİR ARAYA GELDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; kültürel mirasın korunması, arkeoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve Türkiye ile Çin arasındaki kültürel iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulundu.





Gülpınar, ziyaretin anısına Çinli Bakan Yardımcısı Rao Quan’a çeşitli hediyeler takdim etti.





GÜLPINAR: “ŞANLIURFA’NIN ADI DÜNYADA DAHA FAZLA DUYULUYOR”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülpınar, Çinli heyetin Şanlıurfa’yı ziyaret etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin Şanlıurfa’yı ziyaret etmek istemiş olmaları bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Şanlıurfa’nın ismi son dönemde özellikle arkeoloji alanında çok ciddi şekilde duyulmaya başladı. Yapılan son keşifler, Urfa’nın ne denli büyük bir zenginliğe sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.





ÇİN İLE ARKEOLOJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çin’in arkeoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gülpınar, Çin’in dünya genelinde 70 farklı noktada kazı çalışmalarına sponsor olduğunu hatırlatarak, “Çin, arkeoloji alanında belki de dünyanın bir numaralı ülkesidir. Dünya kültürel mirası adına gönüllü olarak pek çok kazıya destek veren bir ülkeden söz ediyoruz. Onların desteği ve iş birliği bizleri ziyadesiyle memnun edecektir” diye ifade etti.

“URFA İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Gülpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da Şanlıurfa ve Taştepeler Projesi’ne büyük önem verdiğini belirterek, özellikle Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un kente gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bu desteğin daha da net görüldüğünü ifade etti. Gülpınar, “Bu iş birliklerini artırarak sürdürmek istiyoruz. Amacımız, Urfa’nın bu zenginliklerden çok daha fazla istifade etmesini sağlamak” diye kaydetti.



