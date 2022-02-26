Savaştan kaçan Ukraynalı rahip: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kilisede rahip olarak görev yapan Viacheslav Shegai, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 10 gün önce ülkesinin Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle Slovakya ve Macaristan sınırının kesiştiği noktaya yakın bir yere taşındı.

Shegai, Rusya'nın harekata başlamasıyla birlikte hamile eşi ile 4 yaşındaki kızı Emma’yı Macaristan üzerinden uçakla İzmir'e gönderdi. Rahip Shegai de oğulları Mark (6) ve Edward (8) ile kara yoluyla 3 gün önce yola çıkarak, bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

"Güvende olmak için Türkiye'ye geldik"

Eşi Valeria'nın kızı Emma ile Kuşadası'nda kendilerini beklediğini söyleyen Shegai, "Hamile eşim ve 3 çocuğum savaştan kaçıyoruz. Ukrayna'dan 14 Şubat'ta batıya ilerledik. Çok tehlike vardı. İngiltere ve Amerika'da birçok arkadaşımız vardı, bizi arayıp güvenli yere geçmemizi istediler. Batıda daha güvende olacağımızı düşündük.

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Savaş başlamadan 1 gün önce biletlerimizi ayırttık. Savaşın başladığı sabah eşyalarımızı hazırlayıp, sınıra doğru hareket ettik. Sınırı geçerek Macaristan'a vardık. Eşim hamile, araçla uzun süre seyahat edemeyeceği için dün akşam küçük kızımla uçakla Budapeşte'den uçakla İzmir'e gitti. Oğullarımla birlikte kara yoluyla Türkiye'ye ulaştım. 3 gündür yoldayız" dedi.

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"Kreşlere ve hastanelere bile saldırıyorlar"

Ailesinin büyük bölümünün Ukrayna'da olduğunu ve çok endişelendiğini belirten Shegai, "Dün sabah Kiev'den kaçtılar. Bunun olduğuna inanamıyoruz. Şehirlerdeki birçok insan tehlikede. Kilisede görevliyim. Birçok insan güvende olabilmek için Ukrayna'nın batısına geliyor.

Birçok insan bu saldırının gerçekleşeceğine inanmadığı için büyük şehirlerde kalmayı sürdürdü, çalışmaya devam ettiler, çocuklarını okullara gönderdiler, hayatlarını sürdürdüler. Biz olası bir saldırı için hazırlık yapmıştık ama Kiev'e füzelerle saldıracaklarına inanmamıştık. Haberleri her okuduğumda şok yaşıyorum. Sivil yerleşimlere ve insanların evlerine füzelerle saldırıyorlar. Hastaneler ve kreşlere bile. Bu çok korkunç bir durum" diye konuştu.

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"Sınırdaki görevliler çok yardımcı oldu"

Kendisinin sınırı geçebildiği için çok şanslı olduğunu dile getiren Viacheslav Shagai, "Savaş sabahı sınırı geçebildiğimiz için şanslıyız. Sınırı geçmemiz 3 saatimizi aldı ama sorunsuz oldu. Türkiye'ye yaptığım yolculukta tüm sınır kapılarında görevlilerin büyük desteğini gördüm.