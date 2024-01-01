"10 gün evvel falan geçtik zaten sisteme. Kendimiz direkt polise bağlıyız. Polis hepsini izliyor oradan. Yakından görüyor bizi; ama çok güzel bir şey tabii ki. En azından bunlar şeyin önüne geçer fazla kullanmanın, şoförlere zorluğun, dinlenme konusundaki hassasiyet çok önemli. Sistem 4.5 kullanıyoruz. Ondan sonra diğer kaptanımız 4.5 saat kullanıyor dinlenerek gidiyoruz. Takomuz biz dijital tako diyoruz o ehliyete takomuz yettiği müddetçe yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki ekran sizi gösteriyor zaten süreniz bitmeden 15 dakika evvel uyarı veriyor size. Ona göre de kendinizi hazırlıyorsunuz."