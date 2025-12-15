Yeni Şafak
Sinema dünyası şokta: Efsane yönetmen ve eşi evinde ölü bulundu

08:5015/12/2025, Pazartesi
15/12/2025, Pazartesi
Diğer
Oscar adayı ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner
Hollywood'dan gelen son dakika haberi magazin dünyasını adeta şoke etti. Sinema tarihine damga vuran ünlü yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın, Los Angeles'taki evlerinde hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ünlü çiftin Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evinde pazar öğleden sonra iki cansız beden bulundu. Kaynaklar, bulunan kişilerin Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner olduğunu doğruladı.


BIÇAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

TMZ'nin haberinde yer alan bilgilere göre, çiftin vücutlarında bıçakla oluşmuş kesiklere benzer yaralar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın Los Angeles Polis Departmanı'nın Soygun-Cinayet Birimi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.


Acil durum telsiz kayıtlarında, saat 15.30 sıralarında bir itfaiye görevlisinin Brentwood'daki malikaneye ekip desteği talep ettiği duyulurken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylara henüz yer verilmedi.






#SİNEMA
#YÖNETMEN
#ÖLÜM
