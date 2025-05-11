Sinema ve tasavvufun ortak noktası: Sufi Sinema Festivali

Farklı kültürlerden hikâyeleri bir araya getiren kıymetli film festivallerinden biri olan Sufi Sinema Festivali altıncı yılında bir kez daha sinemaseverleri Konya’da buluşturdu. Konya’nın derin düşünsel ve manevi mirasını modern sinema sanatıyla harmanlayan festival, bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlendi. Tarih boyunca Anadolu’nun entelektüel ve manevi başkenti olmayı sürdüren Konya, Sufi Sinema Festivali ile bu yıl “Aynada Gördüğün Suret Senindir, Aynanın Değil” diyerek sinemanın yeni merkezi olmayı ve düşünsel, manevi bir sinema anlayışını benimseyen sanatçıların eserlerini tanıtarak, bu alanda yeni bir ekol oluşturmaya devam ediyor. Film gösterimlerinden, söyleşilere onlarca etkinlik Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark’ta sinemaseverleri bir araya getirdi.





Dünyanın dört bir yanından sinemacılar ağırlandı

Konya’nın manevi zenginliğini sinemanın evrensel diliyle bir araya getiren festival bu yıl da dünyanın dört bir yanından sinemacıları ağırladı. Arabistan-İngiltere ortak yapımı “Peygamberin Ayakizinde” (In the Footsteps of the Prophet) filmi ile yönetmen Ovidio Abdullatif Salazar festivalin konukları arasındaydı. Festivalin ilk günü hem film gösterimi gerçekleştirildi hem de Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil’in moderatörlüğünde yönetmen Salazar ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Hassan Nazer’in “Kazananlar” (Winners) isimli çalışması yine ilk gün gösterilen filmler arasındaydı. Ayrıca Roy Andersson’un “Sonsuzluk Üzerine” (About Endlessness) filmi, ABD’li yönetmen Shems Friendlander’ın “Rumi’nin Dünyası” serisi, Hany Abu-asad’ın “İdol” ve Arief Malinmudo’nun “Hayatın Çarkları” filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.





Atölye ve söyleşilerle dolu bir festival

Festivalde ayrıca bu yıl, Bekir Bülbül, Bensalem Bouabsallah, Ayshe Wright, Nevres Ebu Salih, Nazif Tunç, Enver Gülşen ve Mutlu Kurnalı ile söyleşiler düzenlendi. Ayrıca İhsan Kabil moderatörlüğünde Enver Gülşen eşliğinde Depo No 4’te bir film atölyesi gerçekleştirildi. Bu sayede hem sinema profesyonelleri hem de sinemaseverler tasavvufun evrensel perspektifini sinema perdesi üzerinden daha derinlemesine keşfetme imkânı buldular. Konya halkı ve gençler tarafından ilgiyle karşılanan filmler ve söyleşiler, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde aynı zamanda gençlerle sinema sanatçılarını buluşturan bir öğrenme ve ilham ortamı sundu.





Medeniyetimizde sanat güzelliği ararken hakikâte varmaktır

Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, sinemada maneviyata odaklandıklarını belirterek “Dünya sinemasından maneviyat temalı filmleri Türkiye’ye getiriyoruz. Hayattaki her şeyi beyazperdeye aktarmak ile mahremiyeti manevi duyarlılıkla korumak arasında büyük bir fark var. Biz festivalde ikincisine uyan filmlerle hareket ediyor, insan fıtratına uygun eserlere odaklanıyoruz” ifadesinde bulunuyor. Hazreti Mevlana’nın şehri, gönüllerin başkenti, köklü irfan geleneğinin taşıyıcısı Konya’da davetlilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın da “Bu yıl altıncısı düzenlenen Sufi Sinema Festivali; surette bir sanat buluşmasıysa, sirette insanın kendini, rabbini ve varoluşunu anlama çabasıdır. Sinemanın diliyle tasavvufun sesi burada kesişiyor; perdeler açılırken kalplere ayna tutuluyor” diyor. Festival kapsamında tasavvuf alanında ve düşünsel sinema ekseninde film üreten yönetmenler, yapımcılar, eleştirmenler ve sinema insanlarını, söyleşiler, paneller ve atölyelerle bir araya getirdiklerini anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise böylece festivalin sinema şenliği olmanın ötesinde sinema alanında bir AR-GE merkezi niteliği de kazanmış olduğunu vurguluyor. Altay, “Festival kapsamında en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, sinema vizyonumuz burada bitmiyor. İlk adımını attığımız Medeniyet ve Sinema Akademisi (MESEL) projesiyle genç kardeşlerimizi sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacağız” diyor.



