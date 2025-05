Sinema ve tasavvufun ortak noktası: Sufi Sinema Festivali

Konya’nın manevi zenginliğini sinemanın evrensel diliyle bir araya getiren festival bu yıl da dünyanın dört bir yanından sinemacıları ağırladı. Arabistan-İngiltere ortak yapımı “Peygamberin Ayakizinde” (In the Footsteps of the Prophet) filmi ile yönetmen Ovidio Abdullatif Salazar festivalin konukları arasındaydı. Festivalin ilk günü hem film gösterimi gerçekleştirildi hem de Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil’in moderatörlüğünde yönetmen Salazar ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Hassan Nazer’in “Kazananlar” (Winners) isimli çalışması yine ilk gün gösterilen filmler arasındaydı. Ayrıca Roy Andersson’un “Sonsuzluk Üzerine” (About Endlessness) filmi, ABD’li yönetmen Shems Friendlander’ın “Rumi’nin Dünyası” serisi, Hany Abu-asad’ın “İdol” ve Arief Malinmudo’nun “Hayatın Çarkları” filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.