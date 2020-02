Sınıra sahra hastaneleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ve Türkiye’de alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Enfeksiyonun kaynağının Çin'de Vuhan kenti ve Hubey eyaleti, İran'da ise Kum ve Meşhed bölgesi olduğunu, Türk vatandaşlarından Kum ve Meşhed geçmişi olanları, Vuhan'dan getirilenler gibi özel bir yaklaşımla getirmeyi benimsediklerini anlatan Koca, İranlı hiç kimsenin Türkiye'ye alınmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DE VAKA YOK

Koca, şöyle konuştu: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sonuçta giderek dünyaya yayılan bir virüs var. Bu yayılmadan daha da önemlisi sınır komşumuz İran'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. Dolayısıyla kontrollü olmak zorundayız. Enfeksiyonun kaynağı yurt dışından yani Çin. Şimdi yeni kaynaklar oluşuyor. Bu yeni kaynaklar İran ve benzeri ülkeler. Biz bu ülkelerden Türkiye'ye girişi önlemek üzere her türlü çabayı sarfediyoruz.”

HAZIRLIKLARIMIZ VAR

“Ne kadar ülkeye girişi geciktirilebilirse o kadar fayda sağlamış oluruz. Girme ihtimalinin olmadığını söylemeyeyiz. Bütün tedbirlerimiz bunu önlemeye yönelik ama 'bu asla olmayacak, olduğunda kıyamet kopacak' yok böyle bir durum. Bununla ilgili olduğunda da bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız, biz ilk günden itibaren 81 ilimizde referans hastaneleri oluşturduk. Yani hastaları takip edebileceğimiz negatif basınç odalarının olduğu, sağlık personelimizin yetiştirildiği, eğitildiği merkezler oluşturduk. Bu anlamda hazırlıklıyız."

HEDEFİMİZ ÜLKEYE SOKMAMAK

Virüsün Türkiye'ye gelmemesi için çabaladıklarını belirten Koca, "33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın. Bir virüs yok, olduğunda da her türlü ekipman, insan kaynağımız var" diye konuştu. Koca, ana hedeflerini; "hastalığın Türkiye'ye sokulmaması" ama bölgede giderek yayıldığı için "mümkün mertebe ülkeye girişini geciktirebilir olmak" şeklinde açıkladı.

BİZE DE HER AN GELEBİLİR

Koronavirüsün İran'ın yanı sıra Irak ve Lübnan'da da görüldüğünü anımsatan Koca, şöyle konuştu:

"Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. İlişkimizin yoğun olduğunu biliyoruz. O nedenle tedbirleri katı alma noktasında bir çaba içindeyiz. Sınırımızdan içeri girmemesi noktasında bir gayret içindeyiz. Ama Irak'ta, Lübnan'da görüldü, Suriye'de yarın görülebilir. Her geçen gün artıyor etrafımızda.”

ŞU AN SAHADALAR

“Dolayısıyla ülke bu anlamda risk altında ve bu süreçte bizim yapmamız gereken, Bilim Kuruluyla da yaptığımız, Bakanlık olarak da yaptığımız ülkeye girişi önlemek. Olabilir mi, olabilir. Olduğunda da tedaviyle, yaklaşımla ilgili her türlü hazırlığımız var. Hastanın nerede, nasıl takip edilmesi gerektiğiyle ilgili de bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Tedbirlerimizi dünden sonra katılaştırarak gerektiğinde sınırda sahra hastaneleri kurup, 14 gün tamamlanması gerekiyorsa sınırda tamamlanması gerektiğini de düşünmeye başladık. Dün geceden itibaren sınırda 4 kapıda sahra hastanesi kurulması için arkadaşlar şu an sahadalar."

Koca’dan anında cevap

Twitter’dan paylaşımda bulunan gazeteci Şirin Payzın’ın İtalya’dan geldiğini ve İstanbul Havalimanı’nda salgına dair hiç bir önlem olmadığını iddia etmesine Sağlık Bakanı Koca, esprili bir dille yanıt verdi. Koca, cevap twitinde, “Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik:)” ifadelerini kullandı.

Kontrolümüz had safhada

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınına karşı gümrüklerde alınan tedbirleri anlattı. Pekcan, İran’a açılan gümrük kapılarının kapatılmasına karşın Nahçıvan üzerinden girişlerin olduğu yönündeki iddiaları şöyle açıkladı: “Gümrüklerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Gümrük ekiplerimizi kıyafetler ve maskelerle donattık. Dilucu dahil bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada. Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile birlikte hareket ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Kapılarla ilgili her türlü önlemi aldık, girişlere kesinlikle izin verilmiyor.”

Virüs riski kapıya geldi

Pazar günü İran ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Koca, “Pazar gününden önce yani cuma gününden itibaren biz sınırlarda ve havayolu ile gelenleri Kum ve Meşhed geçmişi ve teması varsa özellikle gözleme ve karantinaya almaya başladık. O süreçte Türk vatandaşı olmayan her birini de sağlık kontrolünden geçirerek, en ufak bir şüphe duyduğumuzda zaten sınırlarımızdan içeri almadık.” bilgisini verdi. Cuma gününden pazar gününe kadar yasak konmadığı halde 28 kişiyi geri gönderdiklerini dile getiren Koca, “Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bundan sonraki süreçte bölgeye yayılımını her geçen gün görmüş oluyoruz. Irak’a, İsrail’e, benzer şekilde diğer ülkelere, Lübnan’a yayıldığını ve kaynak olarak Kum kenti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgemizde her geçen gün artıyor bu yayılım. Bizim, tedbirlerimizi almamız, sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Koca, koronavirüs konusunda vatandaşlardan bir şey saklanmasının söz konusu olmadığını da belirterek “Dünya Sağlık Örgütünden bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?” ifadesini kullandı.

HAYAT Uçak temiz

İzolasyon odaları hazır

Koronavirüse karşı tüm dünya seferber olurken, ülkemizde de gerekli önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı eylem planı hazırladı. Türkiye’nin çeşitli illerinde 25 referans hastane belirlendi. Bu hastanelerde görev alacak personel saptandı. 25 hastane dezenfekte edilirken, izolasyon odaları oluşturuldu. Virüsün tedavisi için antiviral ilaç stoku yapıldı.

HASTANELER UYARILDI

Sağlık Bakanlığı, virüs ile ilgili bir rehber de hazırladı. Rehberde, hastalarla ilgilenecek sağlık personeline yönelik bilgiler de yer aldı. Kesin/olası Kovid-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu, gözlük, sıvı sabun, alkol bazlı el antiseptiği, yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalı gerektiği belirtildi. Ayrıca bakanlık vatandaşlar için de el broşürleri hazırladı. Broşürde ellerin sık sık yıkanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İtalya ve Irak’a seyahat etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Bakanlık, “Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya’nın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur” açıklaması yaptı. Irak’la ilgili açıklamada da, Irak’a seyahat etmek zorunda olan vatandaşların vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları tavsiye edldi.

6 ülkede daha

Koronavirüs Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Pakistan Brezilya ve Cezayir’e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Güney Amerika ülkesi Brezilya’da ilk koronavirüs vakası görüldü. 61 yaşındaki Brezilyalı iş adamının 9-21 Şubat’ta İtalya’da olduğu belirtildi. Yunanistan’ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, Kovid-19 tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, önceki akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı. Skodras, kadının bir süre önce İtalya’yı ziyaret ettiğini belirtti. Pakistan Kuzey Makedonya’da ilk Kovid-19 vakaları görüldü. Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında.” ifadesini kullandı. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe de, dün sabah 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp’te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya’da bulunduğu öğrenildi. Gürcistan Sağlık Bakanı Ekaterina Tikaradze, önceki gün İran’dan ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının virüs taşıdığını tespit ettiklerini söyledi.

Avrupa’da sayı artıyor

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı İtalya’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Ülkede ilk kez çocuklarda da virüs görüldü.Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Hırvatistan’da 2, İspanya’da 6, Almanya’da 17 kişide koronavirüs tespit edildi. Alman ordusunda bir askerin koronavirüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Köln kentindeki askeri üssün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.

Körfezde yayılıyor

Koronavirüs vakaları Körfez ülkelerinde de hızla yayılıyor. Virüsün ilk görüldüğü Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken onu sırasıyla Bahreyn, Kuveyt ve Umman takip etti. Suudi Arabistan ve Katar’da ise şu ana kadar virüs tespit edilmedi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakasının 25’e yükseldiğini duyurdu. Irak’ın Kerkük kentine bağlı Vihda semtinde de 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Semt, karantina altına alındı.

İyileşenler de hastalandı

Çin’in Guangdong eyaletinde koronavirüse yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı. Kovid-19’a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı. Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti.

Tüm İran uçuşları iptal

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.