Tanpınar'ın mirasını öğrencisi yaşatıyor

Berker, Tanpınar'ın vefatından sonra yıllar boyunca hocasının mirasını yaşatmak için hem Türkiye'de hem de ABD’de katıldığı etkinliklerde onu ve eserlerini tanıttı. Gülhane'de bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde ona ayrılan özel bölümde Berker'in sakladığı hatıralar, defterler, ders notları, yazışmalar ve imzalı kitaplar da sergileniyor.