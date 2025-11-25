Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Tanpınar'ın mirasını öğrencisi yaşatıyor

Tanpınar'ın mirasını öğrencisi yaşatıyor

04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gündüz Berker.
Gündüz Berker.

Üniversite sıralarında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olma ayrıcalığını yaşayan 84 yaşındaki şair, emekli öğretmen Gündüz Berker, derslerde tuttuğu notlar ve sakladığı mektuplardan Tanpınar'ın kendisine imzalayarak verdiği şiir övgülerine kadar onlarca hatırayı koruyarak hocasının mirasını bugüne taşıyor.

Berker, Tanpınar'ın vefatından sonra yıllar boyunca hocasının mirasını yaşatmak için hem Türkiye'de hem de ABD’de katıldığı etkinliklerde onu ve eserlerini tanıttı. Gülhane'de bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde ona ayrılan özel bölümde Berker'in sakladığı hatıralar, defterler, ders notları, yazışmalar ve imzalı kitaplar da sergileniyor.



#Ahmet Hamdi Tanpınar
#Gündüz Berker
#Aktüel
#edebiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor