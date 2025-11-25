Tanpınar'ın mirasını öğrencisi yaşatıyor

Gündüz Berker.
Üniversite sıralarında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olma ayrıcalığını yaşayan 84 yaşındaki şair, emekli öğretmen Gündüz Berker, derslerde tuttuğu notlar ve sakladığı mektuplardan Tanpınar'ın kendisine imzalayarak verdiği şiir övgülerine kadar onlarca hatırayı koruyarak hocasının mirasını bugüne taşıyor.
Berker, Tanpınar'ın vefatından sonra yıllar boyunca hocasının mirasını yaşatmak için hem Türkiye'de hem de ABD’de katıldığı etkinliklerde onu ve eserlerini tanıttı. Gülhane'de bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde ona ayrılan özel bölümde Berker'in sakladığı hatıralar, defterler, ders notları, yazışmalar ve imzalı kitaplar da sergileniyor.
#Ahmet Hamdi Tanpınar
#Gündüz Berker
#Aktüel
#edebiyat