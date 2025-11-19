Attila İlhan yarın İstanbul'da anılacak

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, "Attila İlhan 100 Yaşında" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Tanpınar Merkezi işbirliğinde sempozyum düzenlenecek.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Türk Şiirinin Kaptanı 100 Yaşında: Attila İlhan Sempozyumu", yarın MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.
Sempozyumun amacı "Şair, yazar, düşünce adamı Attila İlhan'ı, doğumunun 100. yılında, tüm yönleriyle ele almak, yazarın edebiyat ve fikir dünyasına getirdiklerini bütüncül bir bakışla ortaya koymak" olarak belirlendi.
Alanında yetkin isimlerin katılacağı oturumlarda Attila İlhan'ın eserleri, kişiliği, edebi kimliği ve düşünür yönüne dair değerlendirmeler yapılacak.