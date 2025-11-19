Refik Anadol’dan ‘Türkiye-Flora’

Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmaları sanatla buluşturan Refik Anadol’un geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağının ilk eseri olan “Türkiye-Flora”, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyarete açıldı. Türkiye-Flora, ikinci yaşını kutlayan müzenin koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

Dijital sanatın öncülerinden Refik Anadol’un hayata geçirdiği “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi, Türkiye İş Bankası ve MEXT iş birliğiyle, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında gerçekleştirildi. Proje, yapay zekâ, büyük veri ve sanatı bir araya getirerek, Türkiye’nin doğal zenginliklerini dijital platformda yeniden yorumlamayı hedefliyor. 2024 yılında tamamlanan saha çalışmalarında ülkemizdeki 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı ve elde edilen bu veriler, açık kaynaklı akademik bilgilerle birleştirilerek, yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı.

YAŞAYAN ANSİKLOPEDİ

Proje kapsamında, doğaya dair verileri işlenerek etkileşimli bir Yaşayan Ansiklopedi oluşturuldu. Platform üzerinden kullanıcılar, “Research” (Araştırma) modülüyle doğa hakkında akademik bilgilere ulaşabiliyor, “Create” (Yaratıcılık) modülüyle bitki ve hayvan türlerine dair görsel tasarımlar oluşturabiliyor ve “Dream” (Rüya) modülüyle yapay zekânın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğanın sürekli değişen görsel temsillerini deneyimleyebiliyorlar.

“Büyük Doğa Modeli: Türkiye-Flora” isimli eser, sanatçının proje kapsamında oluşturulan veri tabanı ve yapay zekâ modelinden yararlanarak tasarladığı 10 dakikalık bir yapay zekâ veri heykelidir. 33 milli parktan toplanan çiçek verileriyle eğitilen üretken yapay zekâ modeli, Refik Anadol’un sanat vizyonuyla yönlendirilerek “Türkiye-Flora”yı oluşturuyor ve ülkemizin endemik türlerinin kırılgan güzelliğini odağına alıyor. Deneyim odasında yer alan üç ekran ise Yaşayan Ansiklopedi deneyimini izleyiciyle buluşturuyor.







