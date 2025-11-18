Yeni Şafak
Tarihi hamamda çağdaş atlar zamanı

Tarihi hamamda çağdaş atlar zamanı

18/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
"Kainat" sergisi.
"Kainat" sergisi.

Seyed Davoud’un yeni eserlerinden oluşan “Kainat” sergisi, 20 Kasım’da sanatseverlerle buluşuyor.

Hector Art Gallery himayesinde düzenlenen sergi, Ortaköy’ün kalbinde yer alan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nın mistik atmosferinde sanatseverleri çok katmanlı bir deneyime davet ediyor. Seyed Davoud, sergi boyunca her gün iki saat sürecek canlı heykel çalışmasıyla bir ağaç formunu adım adım şekillendirecek. Bu süreç, izleyicilere sanatın oluşumuna yakından tanıklık etme fırsatı sunacak.

İNSANLIK TARİHİNİN EN KADİM İMGESİ

Serginin küratöryel metni, insanlık tarihinin en kadim imgelerinden biri olan at üzerinden şekilleniyor. Atın, insanlığın ilerleyişindeki taşıyıcı rolünü bugünün çağdaş duygusal yükleriyle buluşturan Davoud, daha önce hiçbir platformda paylaşmadığı resimleri, dramatik ve çarpıcı renk paletiyle hafıza, duygu ve sembolizmi yoğun bir katman hâline getiriyor. Küratör Mehmet Lütfi Şen, sergiyi şu sözlerle tanımladı: “Sanatçının çağdaş atlarının karşısında geçirilen zaman, insanın kendi özüne dönmesini imleyen büyülü bir atmosfer yaratıyor. Atların taşındığı yer ile izleyicinin içindeki yüklerin hafiflediği yer hizalanıyor.”

Sergi, 14 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.



