Türk sanatı tüm dünyada ağ kuracak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Merkezi, Fransa’da bulunan Türk sanatçılara alan açmak ve onların görünürlüğünü artırmak için “Türk Sanatı Platformu” kurdu. Geçtiğimiz gün Paris’te yapılan lansmanla tanıtılan platform, Türk sanatlarına ilgi duyan ve gönül veren sanatçıları ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Lansman gecesi merkeze gelerek platformun tanıtımını izleyen sanatçılar ve araştırmacılar, kendilerine verilen bu fırsatın heyecanını şimdiden duymaya başladı bile.

YEE Başkan Yardımcısı Bilgin Özmen, burada yaptığı konuşmada, Türk Sanatı Platformu’nun YEE’nin ana faaliyet konularından olan kültürel diplomasiye katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi. Platform aracılığıyla ayrıca kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek kültürler arası etkileşimin sağlanmasının hedeflendiğine de dikkat çekti. YEE Paris Müdürü Dudu Keleş ise bu platformun yalnızca sanatçıların değil, Türk sanatına gönül vermiş Fransa’daki dostların, Türkiye üzerine çalışan akademisyenlerin ve Türk dünyasından sanatçıların buluştuğu bir zemin olacağını belirtti. Keleş’le yaptığımız muhabbette, Paris’te Türk diline ve sanatına ilginin yüksek olduğunu da öğrenmiş olduk.

ÖNÜMÜZDEKİ AY AMSTERDAM’DA AÇILACAK

Projenin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, amaçlarının Türk sanatı etrafında yeni bir enerji yaratmak olduğunu ifade ederek Yeni Şafak’a şunları söyledi: “Türk sanatının görünürlüğünü ve işlevselliğini artırmak için bu alandaki çalışmaları biraz daha desteklemek istiyoruz. Bu yüzden öncelikle Paris’te Türk Sanatı Platformu’nun lansmanını yaptık. Önümüzdeki ay da Amsterdam’da ikincisini kuracağız. Ocak ve Şubat aylarında da Rusya ve Tokya’da bu platformu hayata geçirerek, Türk sanatına dair çalışanları bir araya getiren bütün dünyaya yayılmış bir ağ kurmak istiyoruz. İnternet sitesi üzerinden alacağımız başvurularla çeşitli sanatçıların işlerini görünür kılacağız. Bunların içinde resim, heykel, tekstil sanatı ve dokuma gibi alanlarda sergiler düzenlenecek, Türk İslam sanatıyla ilgili söyleşiler yapılacak. Ve tabii ki günümüzde sanatın en önemli dallarından birisi olan sinemaya da yer vereceğiz.”

Ömür Karslı

AMAÇ: TÜRK SANATÇI DİASPORASI KURMAK

Böyle bir platformun çıkış amacı elbette bir ihtiyaçtan doğuyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Türk sanatçıların kendilerini çok fazla gösterememesi ve birbirleriyle iletişim kuramıyor oluşları bu ihtiyaçların başında geliyor. Bunun yanı sıra Türk sanatçıların Türkiye ile bağları kopmayacak, Türk sanatına ilgi duyanlar ise iletişimini güçlendirmiş olacak. Resim, fotoğraf, heykel, müzik, dijital sanat, sinema ve edebiyat alanında eser veren tüm kültür sanat insanları buraya davetli. Bu platform sayesinde öncelikle Avrupa’da yaşayan Türkleri bir araya getirerek Türk sanatçı diasporası kurmayı amaçladıklarını söyleyen Karslı, “Nihai hedefimiz bütün dünyadaki Türk sanatçı ağını birbirinden haberdar ve birbirine destek olacak şekilde bir araya getirmek olacak” dedi.

Leyla Alpagut

FÜREYA YENİDEN SANATININ DOĞDUĞU YERDE

Türk Sanat Platformu’nun ilk etkinliği, Prof. Dr. Leyla Alpagut’un “Füreya: Paris’te Türk Seramiğinin Yankısı” semineri oldu. 1951’de Paris’te açtığı ilk sergisiyle dikkatleri üzerine çeken Füreya’nın hikâyesi, yıllar sonra yine Paris’te yankılandı. Çağdaş sanatın ortasında köklerinden kopmadan sanatını icra eden Füreya, gelenekten beslenmenin en çarpıcı örneklerinden biri.

PARİS’TE KİLİS KONUŞULDU

Paris Yunus Emre Enstitüsü, cumartesi günü de Kilis’teki Oylum Höyük’teki arkeolojik kazılara ve bölgedeki zanaatlara ışık tutan “Yenilenme Tepesi” podcastinin tanıtımını yaptı. Türkçe ve Fransızca çift dilde hazırlanan podcast, Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel mirasını Frankofon kamuoyuna tanıtmayı amaçlıyor. Kültürün her alanıyla ilgili çalışmalar yürüten YEE sayesinde, bir sonbahar günü Paris’te Kilis konuşuldu.







