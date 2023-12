Tayfa’nın mücadelesi ‘dev’leşti

Kendimizi kendimize anlatmak, yeni nesillere bu dönemleri aktarmak ve tarihe bir not düşmek için Rafadan Tayfa’yı yapmaya karar vermiştik. Rafadan Tayfa, bugünün çocuklarında çok güzel bir karşılık buluyor ancak aslında 90’lı yıllar ve öncesinin çocukluğunu anlatıyoruz. Özellikle çocukların sokakta toprakla bir olduğu o mahalle oyunlarını, arkadaşlarıyla geçirdikleri güzel anıları ekranlara not düşmek amacımızdı.

Animasyon film yapmak dediğiniz gibi zor bir iş, çünkü içeriğinde her harfine, görselinde her karesine, müziğinde de her notasına önem verilmesi gereken bir iş. Projelerimizi senaryosundan müziğine kadar her alanda danışmanlarımız ile ince ince planlayarak yapıyoruz.