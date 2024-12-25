Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
“Telâmiz-i Konevî” sergisinde son günler

“Telâmiz-i Konevî” sergisinde son günler

04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

“Hoş Gör” temasıyla hazırlanan geleneksel “Telâmiz-i Konevî” sergisi bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

12 Aralık’ta Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide 115 hüsnühat eseri yer alıyor. Hattat Hüseyin Öksüz’ün öğrencilerinden Mehmet Memiş, Fatih Özkafa, Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler, Hatice Esma Depeler, Abdurrahim Kahya, Mustafa Parıldar başta olmak üzere pek çok önemli ismin yazıları yer alıyor. Sergi, 29 Aralık’a kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.



#Aktüel
#Hayat
#Toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı belli oldu: 2025 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?