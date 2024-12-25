“Telâmiz-i Konevî” sergisinde son günler

12 Aralık’ta Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide 115 hüsnühat eseri yer alıyor. Hattat Hüseyin Öksüz’ün öğrencilerinden Mehmet Memiş, Fatih Özkafa, Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler, Hatice Esma Depeler, Abdurrahim Kahya, Mustafa Parıldar başta olmak üzere pek çok önemli ismin yazıları yer alıyor. Sergi, 29 Aralık’a kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.