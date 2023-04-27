Temeli atılmadı deniliyordu: Hatay Defne Hastanesi hızla yükseliyor

Depremden büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.