Tolstoy’un yeğeni Yedikule'yi gezdi

Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un yeğeni, tarihçi ve yazar Kont Nikolai Tolstoy, eşi Georgina Tolstoy ile birlikte Türkiye’ye ilk kez geldi. Aile geçmişinde özel bir yere sahip olan Yedikule Zindanları’nı ziyaret eden 90 yaşındaki Tolstoy’a, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Tolstoy, Osmanlı döneminde büyükelçi olan dedesi Peter Thorstrom’un bir dönem burada tutsak kaldığını, hatta aile armasında Yedikule Hisarı’nın da yer aldığını belirterek, “Dedemin ruhunun burada olduğunu hissediyorum” dedi.

Ziyareti sırasında duygularını dile getiren Nikolai Tolstoy, dedesi Peter Thorstrom’un 1708 yılında Osmanlı’ya büyükelçi olarak atandığını ve bir süre Yedikule Zindanları’nda tutulduğunu anlattı. Tolstoy, şunları söyledi: “Osmanlı’ya karşı büyük saygım var. Dedem buradan mektuplar yazmış. O mektupları buradan nasıl dışarı çıkardığını bilmiyoruz ama önemli bilgiler kaçırdığı biliniyor. Türkler çok müşfik insanlar. Türkiye’de, özellikle İstanbul’da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben de tarihçiyim, kitaplarım var. Bu ülke mucizevi bir şekilde tarihini korumuş ve o şekilde restore edilmiş. Burada her yer tarih kokuyor. 405 yılında Hunları durduran duvarlar bunlar. Türklerden ve Osmanlı’dan öğreneceğimiz çok şey var.” Fatih Belediyesi Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Tolstoy, kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, “Kendi kütüphaneme de buradaki gözlemlerimi yazacağım" dedi. Tolstoy, aile geçmişine ve inançlara da değinerek, “Dedem Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmıştı, Hristiyan olarak kaldı ama Müslümanlık ve peygamberlikle ilgili yazıları ve kitapları var. Kur’an ve Peygamberimiz ile ilgili çok güzel yazılar kaleme almış. Kur’an’ı ve gelenekleri korumamız lazım” diye konuştu. Tolstoy, aile armasında Yedikule ve minare figürlerinin yer aldığını da belirterek, “Dünyada Yedikule’yi aile armasına koyan tek aileyiz. Önce Katoliktik, sonra Ortodoks olduk. Ailemiz 26 nesildir varlığını sürdürüyor” dedi.