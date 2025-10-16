Bu köyde patlıcan etten daha değerli: Kahvaltıdan akşam yemeğine patlıcan balığı ikram ediliyor

Özel hazırlanmış patlıcanların hamurlanarak yapılan ve adına patlıcan balığı verilen yemeğin asırlardır yöreye özgü bir yemek olduğunu belirten Esma Kaygısız, "Patlıcanları uzun ince doğruyoruz. Daha sonra üzerine tuz atıyoruz. Sonra duru bir hamur hazırlıyoruz. Patlıcanı hamurun içine batırıp daha sonra zeytinyağında kızartıyoruz. Kızardıktan sonra patlıcan balığını çıkarıyoruz. Genelde sabah kahvaltıda veya gün içinde çayın yanında yiyoruz. Yemesi çok güzel oluyor. Bizim bu yörede kızartmadan sonra en çok tercih edilen ikinci yiyecek patlıcan balığı. Misafirimiz geldi mi hemen hazırlayıp ikram ediyoruz. Bizim için kıymetli bir yemek" diye konuştu.















