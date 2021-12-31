Torunu Selma Argon Mehmet Akif’i anlattı: Herkesin başka bir Akif’i var

2021’i İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy Yılı olarak tüm ülkede çeşitli etkinliklerle geçirdik. Mehmet Âkif, şairliği kadar şahsiyetiyle de tanınması gereken bir dava adamı. Sağlam karakteri, İslam’la şekillenen dünya görüşü, dürüstlüğü ve sözünün eri olması gençlik için tam bir örnek.

İstiklâl Marşı’nı yazmak ancak böyle bir şahsiyete nasip olurdu. Hayatı bizim için örnek alınacak davranışlarla dolu olan vatan şairini biraz daha iyi tanıyabilmek için torunu Selma Argon Ersoy’la konuştuk. Herkesin başka bir Mehmet Âkif’i olduğunu söyleyen Ersoy, “Ben dedemin samimiyetini, verdiği sözde durmasını, sapasağlam duruşunu, Allah’tan başka hiç kimseden korkmamasını sevdim” diyerek anlatıyor dedesini.

REKLAM

Bu yıl hem İstiklâl Marşı hem de Mehmet Âkif Ersoy Yılı’ydı. Sizce İstiklâl Marşı’nın kıymeti yeterince bilinmedi mi ülkemizde?

İstiklâl Marşı hakkında ölümünden önce de sonra da çok sözler çıktı. Değiştirmek isteyenler oldu ama Paşa kabul etmedi. Dedemin ölümünden sonra bir komisyon kuruldu. Nurullah Ataç başında. Aylar süren bir tartışma “Mehmet Âkif şair midir değil midir, onun yazdığı şiir midir değil midir” diye.

Sonunda yeni bir İstiklâl Marşı Yarışması açılma kararı çıktı. Dedemin “Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın” duası kabul oluyor ve bir şekilde yazılmıyor bir daha. İstiklâl Marşı başlı başına ültimatomdur. Yani insanlara bir ders verir, bizi bir arada tutar ve bizim geçirdiğimiz günleri anlatır. Dedem, içinde yaşatarak yazmış bu marşı. Anlaşılmayacak bir yer yoktur İstiklâl Marşı’nda ve asla üstünde konuşulmamalıdır.

REKLAM

Selma Argon-Sevda Dursun

BU DESTANI YAZMADAN CANIMI ALMA

- Çanakkale şiiri de aynı değil mi? Başka kim yazabilirdi o şiiri?

Aynen öyle, Rabbimiz ona göstermese, o sahneleri yazamazdı. Kuşçubaşı Eşref Bey verir Çanakkale’nin zafer haberini. Haberi alır almaz önce donar kalır, sonra küçücük ahır gibi bir yere girmiş. Sabaha kadar şükür namazı kılmış orada. “Sesini işitiyordum” diyor Kuşçubaşı, “Bir ara yavaşça kapıdan dinledim, ‘Bu destanı yazmadan canımı alma’ diye Allah’a yalvarıyordu. Sabah gün aydınlanırken yüzü gözü kum içinde dışarı çıktı. Birkaç kağıt uzattı bana, kendisi de yüzünü yıkamaya gitti. İlk okuma şerefi benim oldu. Okurken tüylerim diken diken oldu” diye anlatıyor.

MISIR APARTMANI’NDA VEFAT EDİYOR

- Bu yılın önemli olaylarından biri de Mehmet Âkif’in Mısır Apartmanı 13 numaradaki evinin hatıra evi olarak ziyarete açılması oldu. Gezerken ne hissettiniz?

REKLAM

Açılışına yetişemedim, ama geçen gün gezdim, anılarımı tazeledim. Tabii ki dedemin orada vefat etmesi, orada 6 ay yaşaması başka bir ruh veriyor mekana. Mısır Apartmanı’nın önemi çok, dedem orada vefat ediyor. Abbas Halim Paşa’nın yaptırdığı bir yerdi, Türk dostudur ve dedemin hamisidir. “Her zaman bir Abbas Halim bulunur ama ben bir daha Mehmet Âkif bulamam” diyecek kadar seviyor dedemi. Dedem de onu ikinci bir baba gibi sevmiş.

GÜNDEM İstiklal Şairi’nin vefatının 85. yılı: Gençler Mehmet Akif’i andı