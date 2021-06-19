TRT Belgesel nefes kesen yapımlarıyla sizi hafta sonu ekrana kilitleyecek

TRT Belgesel'den bir yeni yapım daha: Kötülüğün Endüstrisi

TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen yapımları “Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları” ve “Su Savaşları” yeni bölümleriyle hafta sonu ekrana gelecek.

Yeni sezonda yeni isim

Her bölümde suyu bulmak için yola çıkan, bulduğu farklı bir çözüm yollarıyla engelleri aşarak yüzlerce insanın kaderini değiştiren “Su Savaşları” ekibinde yeni sezonda su uzmanı Çağlar Demirkapı’ya Uğur Taşdemir eşlik edecek.

Bu akşamki bölüm Tanzanya'da

Seyircisine heyecan dolu dakikalar sunmaya hazırlanan “Su Savaşları” yeni sezon ilk bölümünde Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da. Ülkenin en büyük şehri olan Dar Es Salaam’a giden ekip bir yetimhanenin de bulunduğu mahallenin su sorununa çare arıyor. “Su Savaşları” yeni sezon ilk bölümüyle, bu akşam saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

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Eski dövüşçü Balaban Sambo ile tanışıyor

Her bölüm ayrı bir dövüş sanatını deneyimlemek üzere yola çıkan Ertan Balaban’ın yeni bölümdeki durağı Rusya oluyor. Ertan modern bir savaş sanatı, mücadele sporu ve kendini koruma sistemi olan Sambo’nun inceliklerini öğrenmek istiyor. Geçmişi şampiyonluklarda dolu Dimitri Maksimov ile çalışan Ertan, finaldeyse öğrendiklerini test ediyor. “Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları” bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de.

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“Kötülüğün Endüstrisi” en acımasız sektörlerin kapılarını aralayacak





Terör anlayışını kökten değiştiren saldırılardan modern köleliğe, yeni nesil uyuşturucu kartellerinden internetin en karanlık dehlizlerine kadar uzanan konuları ele alacak olan yeni belgesel serisi “Kötülüğün Endüstrisi”, en vicdansız ve en acımasız sektörlerin kapılarını aralayarak insanlığın sonu gelmeyen hırslarını gözler önüne serecek.

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Kanlı servetlerin ardındaki karanlık düzen

20 Haziran’da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak belgeselde, dünyanın en çarpık ve vicdansız ekonomilerinden biri olan savaş endüstrisi konusu işlenecek. Belgesel, milyonlarca insanın ölümüyle kazanılan kanlı servetlerin ardındaki karanlık düzeni, savaş sektörünün acımasız stratejileri ve silah lobilerinin kirli oyunlarını gün yüzüne çıkaracak. “Kötülüğün Endüstrisi”, yarın saat 22.00’de TRT Belgesel’de.

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