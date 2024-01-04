TRT ortak yapımı 'Tay 2: Ebabil Takımı' filmi 12 Ocak'ta vizyona girecek

"Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı, komik durumlar içinde bulur."