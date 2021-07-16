TRT'de dolu dolu dört yıl: İbrahim Eren birçok yenilik ve başarıya imza attı

TRT’de 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017’de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren, görev süresi boyunca birçok yeniliğe imza attı. İbrahim Eren, teknolojik alanda yapılan yatırımlar ve izlenme rekorları kıran yapımlarıyla TRT’nin dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri olma kimliğini pekiştirdi. Bu süreçte Diriliş Ertuğrul’dan Teşkilat’a, Gönül Dağı’ndan Masumlar Apartmanı’na kadar birçok başarılı yapıma imza atan TRT, uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonuyla önemli adımlar attı. Kurumun İsmail Cem'den sonraki en genç genel müdürü olan Eren’in, göreve başlamasından kısa bir süre sonra 17-25 Aralık süreci yaşandı. “Selam-Tevhid Kumpasında” FETÖ’nün hedefinde olan Eren, TRT içindeki örgüt üyeleriyle mücadele etti. İşte TRT tarihinin en genç ikinci genel müdürü Eren'in dört yılından öne çıkanlar:

REKLAM

AA İbrahim Eren, 72 ülkenin yayın kuruluşlarından oluşan 271 üyesi ile dünyanın en fazla üyeye sahip ve en büyük yayın birliği durumunda olan ABU’nun başkanlığını yaptı

“Özü Sözü İnsan” anlayışını, “özü sözü sen” diyerek kurum çalışanlarıyla ilgili de adımlar attı

Eren döneminde, uzun süredir yapılmayan görevde yükselme sınavları yeniden yürürlüğe girdi. Her fırsatta çalışanların kariyer yolculuklarının desteklenmesini sağlayan Eren, eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi ve modernize edilmesi ile çalışanların istedikleri yerden istedikleri zaman kurumsal eğitimlerden faydalanmalarını sağladı. Koronavirüs salgını dönemde dahi çalışanların gelişimi için ekstra yatırımlar yapıldı.

TRT personelinin özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile çalışanlar hem maddi hem manevi açıdan desteklendi. Çalışma alanları ve sosyal alanlar modernleştirilerek çalışanlar için sağlıklı ve modern ortamlar oluşturuldu.

Yazar, eleştirmen ve gazeteci Doğan Hızlan, TRT2'de Karalama Defteri programı ile izleyicilerle buluştu.

Eren döneminde TRT'ye kazandırılan kanallar

Genel Müdür Yardımcılığı döneminde Türkiye'nin uluslararası alandaki ilk haber kanalı olan TRT World'ün kurulmasına öncülük eden Eren, 2019 yılında TRT Arabi'nin yenilenmesi ve TRT 2'nin yeniden yayın hayatına döndürülmesini sağladı. Kanal, yenilenen yüzü ve içeriğiyle kültür-sanat severlerin buluşma noktası oldu.

REKLAM

İbrahim Eren, 2019 yılında TRT Belgesel'in yenilenmesini, 2020 yılında TRT Deutsch (Almanca) ve TRT Russian'ın (Rusça) açılmasına öncülük etti.

Koronavirüs salgınının ilk döneminde öğrencilerin okullarından uzak kaldığı anlarda eğitime katkı vermek maksadıyla kurulan TRT EBA TV, rekor sürede 3 kanal ile hizmet verdi.

Bu yıl, TRT Spor Yıldız kanalıyla, futbol dışındaki spor branşlarını da ekrana getirmesini sağlayan Eren, TRT Diyanet Çocuk kanalı ve TRT Balkans'ın da kurulması için gerekli protokolleri imzaladı.

Eren öncülüğünde TRT, teknoloji alanında yapılan yatırımlarla, dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri olma kimliğini pekiştirdi.

OYNAT 01:14 Erdoğan: Dünyanın neresine gidersem Diriliş'ten bahsediyorlar Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. TRT 1 ekranlarından yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm dünyada gösterdiği başarıyı örnek örnek gösteren Erdoğan, 'TRT'de yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde en az sizlerde benim kadar biliyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş'ten bahsediyorlar ve o ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar. Bu örnek bize önümüzdeki dönemde tarihimizle ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğini işaret ediyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





REKLAM

TRT yapımları zirvede yer aldı

Toplumun ihtiyaç duyduğu duygu ve konulara odaklanan ve bunları talep gören yapımlara dönüştürerek “izlenir kamu yayıncılığı” iddiasını gerçekleştiren TRT, Eren döneminde rating sıralamasının da zirvesinde yer aldı.

İbrahim Eren döneminde; TRT Haber, 33 aydır en çok izlenen haber kanalı oldu.

Teşkilat, Masumlar Apartmanı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı gibi diziler sayesinde TRT 1, geride kalan sezonda dört farklı günü birincilikle noktaladı.

Bu dönemde, TRT Çocuk; en çok izlenen ve ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanalı oldu.

Yayın hayatı sona eren fakat yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran, yurt dışında da büyük ilgi göre diğer yapımlardan bazıları ise şöyle: Diriliş Ertuğrul (2014), Filinta (2014), Yedi Güzel Adam (2015), Yunus Emre (2015), Seddülbahir 32 Saat (2016), Payitaht Abdulhamid (2017), Kut'ül Amare Mehmetçik (2018), Halka (2019).

REKLAM

OYNAT 06:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmen koltuğuna oturdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kocaeli temasları kapsamında çekimleri Seka Film Platosu'nda sürdürülen "Filinta" adlı dizinin setini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oyuncular ile birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yer aldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Uluslararası Film Platoları ile dizi ve film endüstrisine büyük katkı sağlandı

TRT, Eren döneminde film ve dizi sektöründe yaptığı sıçrayışa, Uluslararası Film Platoları'nı da kurarak katkı sağladı.

Kapasitesi ve teknik özellikleri ile yurtdışından gelecek yapımlara da hizmet verecek TRT Uluslararası Film Platoları, İstanbul ve Konya’da kuruldu.

Büyük heyecan uyandıran; Barbaros, Alparslan gibi yapımlar şu anda bu platolarda çekiliyor.

Reyting rekoları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu da bu platolarda çekilmişti. Merakla beklenen Hz. Mevlana yapımı da Konya’daki platoda çekiliyor.

Ortak yapım filmler başarıdan başarıya koştu

TRT, son 2 yılda 200'den fazla festivalde 140'tan fazla ödül aldı. Ortak yapımcısı olduğu birçok filmde de sektörde başarı yakalayan TRT, Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri'nden Honeyland ve Que Vadis, Aida? filmleri ile finale kaldı.

REKLAM

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen animasyon filmi Rafadan Tayfa: Göbeklitepe oldu.

Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikâyelerini anlatıldığı sinema filminin de çekimleri devam ediyor.

Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan filmin çalışmaları da devam ediyor.

2019 yılında “insanı anlamak hayatı anlamaktır” anlayışı ile Belgesel kanalını yenileyen TRT, bu alanda da ses getiren birçok yapıma Eren döneminde imza attı. Su Savaşları, Aile Olmak, Büyük Mücadele, Savaşın Efsaneleri, Hastane İstanbul ve Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları, binlerce izleyiciyle buluştu.

REKLAM





TRT'ye yeni bir vizyon: Özü Sözü İnsan

2018 yılında TRT'nin işleyişine ilişkin yapılan kanun değişikliği sonrası, birçok alanda kurumun yeni vizyonuna uygun yönetsel ve operasyonel dönüşümün yasal temelleri atıldı. Bu kapsamda; yönetsel süreçlerin güçlenmesi ve hızlandırılması için kurumun organlarının rol ve sorumlulukları güncellendi. Eren söz konusu değişimde, kurumun, ihtiyaçları doğrultusunda diğer organizasyonlarla stratejik iş birlikleri yaptı.

2019 - 2020 döneminde Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU) Yönetim Kurulu Üyesi olan Eren, 16 Aralık 2020'de Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanı seçildi.

TRT, insanı merkeze alan habercilik anlayışı, insanı anlamak hayatı anlamaktır felsefesiyle hazırlanan belgeseller, insan hikâyelerinin el üstünde tutulduğu diziler ile yeni bir vizyona yelken açtı. Eren öncülüğündeki bu proje, "Özü Sözü İnsan" sözüyle tanımlandı.

REKLAM

Yayın Strateji Merkezi kuruldu

Kadın – Erkek, Çocuk - Genç – Yaşlı, Tarih – Edebiyat – Spor, Eğitim gibi birçok farklı kırılımda Türk toplumunun ihtiyaçlarını tespit etmek için İbrahim Eren önderliğinde Yayın Stratejileri Merkezi kuruldu.

TRT’nin öz denetim mekanizmasını oluşturmak konusunda önemli bir adım olan bu merkez, bünyesinde istihdam ettiği uzmanlarla ihtiyaç duyulan alanlarda özel raporlar hazırlamakta.

Raporlar hazırlanırken alanında uzman personel, yerli – yabancı birçok akademik yayını taramakta, istatistiki verilerden faydalanmakta, gerek Türkiye ve dünya genelinde yapılmış araştırma raporları ve saha verilerinden yararlanmakta, gerekse de kendi saha araştırmalarını yaparak sahadan “gerçek” verilere ulaşmaktadır.

Bunun yanında bahsi geçen uzmanlar, raporların hazırlık aşamasında odaklandıkları konu ile ilgili Bakanlıklardan, kamu kurumlarından, akademik camiadan ve sivil toplum kuruluşlarından yetkili isimlerle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirmekte ve onların görüşlerini de raporlarına yansıtmaktadırlar.

REKLAM





Dijital alanda atılan adımlar

Eren döneminde; TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Çocuk Oyunları gibi dijital içerikler de kısa sürede büyük ilgi gördü ve en popüler uygulamalar arasına girmeyi başardı.

Kurumun YouTube kanallarının, son 3 aydaki toplam izlenme oranı 3 milyar izlenme ortalaması yakaladı.

Ayrıca TRT Sıfır adıyla önümüzdeki günlerde kurulacak YouTube kanalı da, 12-25 yaş arasındaki gençlere hitap edecek. Kanalda fenomen isimler konuk edilerek; tarih, popüler dünya, müzik, piyanodan klasik Türk enstrümanlarına kadar gençlerin ilgilendiği alanlarda içerikler üretilecek.