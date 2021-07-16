TRT'de dolu dolu dört yıl: İbrahim Eren birçok yenilik ve başarıya imza attı

TRT’de 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017’de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren, görev süresi boyunca birçok yeniliğe imza attı. İbrahim Eren, teknolojik alanda yapılan yatırımlar ve izlenme rekorları kıran yapımlarıyla TRT’nin dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri olma kimliğini pekiştirdi. Bu süreçte Diriliş Ertuğrul’dan Teşkilat’a, Gönül Dağı’ndan Masumlar Apartmanı’na kadar birçok başarılı yapıma imza atan TRT, uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonuyla önemli adımlar attı. Kurumun İsmail Cem'den sonraki en genç genel müdürü olan Eren’in, göreve başlamasından kısa bir süre sonra 17-25 Aralık süreci yaşandı. “Selam-Tevhid Kumpasında” FETÖ’nün hedefinde olan Eren, TRT içindeki örgüt üyeleriyle mücadele etti. İşte TRT tarihinin en genç ikinci genel müdürü Eren'in dört yılından öne çıkanlar:
“Özü Sözü İnsan” anlayışını, “özü sözü sen” diyerek kurum çalışanlarıyla ilgili de adımlar attı
Eren döneminde, uzun süredir yapılmayan görevde yükselme sınavları yeniden yürürlüğe girdi. Her fırsatta çalışanların kariyer yolculuklarının desteklenmesini sağlayan Eren, eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi ve modernize edilmesi ile çalışanların istedikleri yerden istedikleri zaman kurumsal eğitimlerden faydalanmalarını sağladı. Koronavirüs salgını dönemde dahi çalışanların gelişimi için ekstra yatırımlar yapıldı.
TRT personelinin özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile çalışanlar hem maddi hem manevi açıdan desteklendi. Çalışma alanları ve sosyal alanlar modernleştirilerek çalışanlar için sağlıklı ve modern ortamlar oluşturuldu.
Eren döneminde TRT'ye kazandırılan kanallar
Genel Müdür Yardımcılığı döneminde Türkiye'nin uluslararası alandaki ilk haber kanalı olan TRT World'ün kurulmasına öncülük eden Eren, 2019 yılında TRT Arabi'nin yenilenmesi ve TRT 2'nin yeniden yayın hayatına döndürülmesini sağladı. Kanal, yenilenen yüzü ve içeriğiyle kültür-sanat severlerin buluşma noktası oldu.
İbrahim Eren, 2019 yılında TRT Belgesel'in yenilenmesini, 2020 yılında TRT Deutsch (Almanca) ve TRT Russian'ın (Rusça) açılmasına öncülük etti.
Koronavirüs salgınının ilk döneminde öğrencilerin okullarından uzak kaldığı anlarda eğitime katkı vermek maksadıyla kurulan TRT EBA TV, rekor sürede 3 kanal ile hizmet verdi.
Bu yıl, TRT Spor Yıldız kanalıyla, futbol dışındaki spor branşlarını da ekrana getirmesini sağlayan Eren, TRT Diyanet Çocuk kanalı ve TRT Balkans'ın da kurulması için gerekli protokolleri imzaladı.
Eren öncülüğünde TRT, teknoloji alanında yapılan yatırımlarla, dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri olma kimliğini pekiştirdi.
TRT yapımları zirvede yer aldı
Toplumun ihtiyaç duyduğu duygu ve konulara odaklanan ve bunları talep gören yapımlara dönüştürerek “izlenir kamu yayıncılığı” iddiasını gerçekleştiren TRT, Eren döneminde rating sıralamasının da zirvesinde yer aldı.
İbrahim Eren döneminde; TRT Haber, 33 aydır en çok izlenen haber kanalı oldu.
Teşkilat, Masumlar Apartmanı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı gibi diziler sayesinde TRT 1, geride kalan sezonda dört farklı günü birincilikle noktaladı.
Bu dönemde, TRT Çocuk; en çok izlenen ve ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanalı oldu.
Yayın hayatı sona eren fakat yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran, yurt dışında da büyük ilgi göre diğer yapımlardan bazıları ise şöyle: Diriliş Ertuğrul (2014), Filinta (2014), Yedi Güzel Adam (2015), Yunus Emre (2015), Seddülbahir 32 Saat (2016), Payitaht Abdulhamid (2017), Kut'ül Amare Mehmetçik (2018), Halka (2019).
Uluslararası Film Platoları ile dizi ve film endüstrisine büyük katkı sağlandı
TRT, Eren döneminde film ve dizi sektöründe yaptığı sıçrayışa, Uluslararası Film Platoları'nı da kurarak katkı sağladı.
Kapasitesi ve teknik özellikleri ile yurtdışından gelecek yapımlara da hizmet verecek TRT Uluslararası Film Platoları, İstanbul ve Konya’da kuruldu.
Büyük heyecan uyandıran; Barbaros, Alparslan gibi yapımlar şu anda bu platolarda çekiliyor.
Reyting rekoları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu da bu platolarda çekilmişti. Merakla beklenen Hz. Mevlana yapımı da Konya’daki platoda çekiliyor.
Ortak yapım filmler başarıdan başarıya koştu
TRT, son 2 yılda 200'den fazla festivalde 140'tan fazla ödül aldı. Ortak yapımcısı olduğu birçok filmde de sektörde başarı yakalayan TRT, Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri'nden Honeyland ve Que Vadis, Aida? filmleri ile finale kaldı.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen animasyon filmi Rafadan Tayfa: Göbeklitepe oldu.
Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikâyelerini anlatıldığı sinema filminin de çekimleri devam ediyor.
Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan filmin çalışmaları da devam ediyor.
2019 yılında “insanı anlamak hayatı anlamaktır” anlayışı ile Belgesel kanalını yenileyen TRT, bu alanda da ses getiren birçok yapıma Eren döneminde imza attı. Su Savaşları, Aile Olmak, Büyük Mücadele, Savaşın Efsaneleri, Hastane İstanbul ve Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları, binlerce izleyiciyle buluştu.
TRT'ye yeni bir vizyon: Özü Sözü İnsan
2018 yılında TRT'nin işleyişine ilişkin yapılan kanun değişikliği sonrası, birçok alanda kurumun yeni vizyonuna uygun yönetsel ve operasyonel dönüşümün yasal temelleri atıldı. Bu kapsamda; yönetsel süreçlerin güçlenmesi ve hızlandırılması için kurumun organlarının rol ve sorumlulukları güncellendi. Eren söz konusu değişimde, kurumun, ihtiyaçları doğrultusunda diğer organizasyonlarla stratejik iş birlikleri yaptı.
2019 - 2020 döneminde Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU) Yönetim Kurulu Üyesi olan Eren, 16 Aralık 2020'de Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanı seçildi.
TRT, insanı merkeze alan habercilik anlayışı, insanı anlamak hayatı anlamaktır felsefesiyle hazırlanan belgeseller, insan hikâyelerinin el üstünde tutulduğu diziler ile yeni bir vizyona yelken açtı. Eren öncülüğündeki bu proje, "Özü Sözü İnsan" sözüyle tanımlandı.
Yayın Strateji Merkezi kuruldu
Kadın – Erkek, Çocuk - Genç – Yaşlı, Tarih – Edebiyat – Spor, Eğitim gibi birçok farklı kırılımda Türk toplumunun ihtiyaçlarını tespit etmek için İbrahim Eren önderliğinde Yayın Stratejileri Merkezi kuruldu.
TRT’nin öz denetim mekanizmasını oluşturmak konusunda önemli bir adım olan bu merkez, bünyesinde istihdam ettiği uzmanlarla ihtiyaç duyulan alanlarda özel raporlar hazırlamakta.
Raporlar hazırlanırken alanında uzman personel, yerli – yabancı birçok akademik yayını taramakta, istatistiki verilerden faydalanmakta, gerek Türkiye ve dünya genelinde yapılmış araştırma raporları ve saha verilerinden yararlanmakta, gerekse de kendi saha araştırmalarını yaparak sahadan “gerçek” verilere ulaşmaktadır.
Bunun yanında bahsi geçen uzmanlar, raporların hazırlık aşamasında odaklandıkları konu ile ilgili Bakanlıklardan, kamu kurumlarından, akademik camiadan ve sivil toplum kuruluşlarından yetkili isimlerle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirmekte ve onların görüşlerini de raporlarına yansıtmaktadırlar.
Dijital alanda atılan adımlar
Eren döneminde; TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Çocuk Oyunları gibi dijital içerikler de kısa sürede büyük ilgi gördü ve en popüler uygulamalar arasına girmeyi başardı.
Kurumun YouTube kanallarının, son 3 aydaki toplam izlenme oranı 3 milyar izlenme ortalaması yakaladı.
Ayrıca TRT Sıfır adıyla önümüzdeki günlerde kurulacak YouTube kanalı da, 12-25 yaş arasındaki gençlere hitap edecek. Kanalda fenomen isimler konuk edilerek; tarih, popüler dünya, müzik, piyanodan klasik Türk enstrümanlarına kadar gençlerin ilgilendiği alanlarda içerikler üretilecek.