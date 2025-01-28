Özgür Özel'in kırmızı kart eylemine vatandaştan cevap
Areda Survey araştırma şirketi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kırmızı kart” eylemini Türk halkına sordu. Türkiye genelinde 2.407 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 74,2’si Özel’in bu eylemini başarısız buldu! Yüzde 82,8’i ise, kırmızı kart eyleminin muhalefetin sesini duyurması için etkili bir yöntem olmadığı görüşünde.
Areda Survey araştırma şirketi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kırmızı kart” eylemini Türk halkına sordu.
Türk halkından Özgür Özel’e kırmızı kart!
Türk halkından Özgür Özel’e kırmızı kart!
Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında ve mitinglerinde hükümete yönelik
“kırmızı kart” eylemi
gerçekleştirmişti.
Bu eylem hem kendi partisi içinde hem hükümet kanadında hem de sosyal medyada çeşitli tartışmalara sebep oldu.
Areda Survey araştırma şirketi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kırmızı kart” eylemini Türk halkına sordu.
Türkiye genelinde 2.407 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre,
Türk halkının yüzde 74,2’si Özel’in bu eylemi başarısız buldu.
Başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 25,8.
Araştırmada
“Özgür Özel’in başlattığı kırmızı kart eylemi, muhalefetin sesini duyurması için etkili bir yöntem midir?
” sorusu da yer aldı.
Alınan cevaplara göre;
Türk halkının yüzde 82,8’i Özgür Özel’in kırmızı kart eyleminin etkili bir yöntem olmadığını, yüzde 17,2’si ise etkili bir yöntem olduğunu düşünüyor.
#Kırmızı kart
#Özgür Özel
#Areda Survey