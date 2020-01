Türk musikisi imam hatipli gençlere emanet: Abdest alırken enstrümanlarımızı görenler şaşırıyor

Türkiye’nin ilk proje okulu olan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2014 yılında Üsküdar’da kuruldu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan okulda musiki, hafızlık, hat ile fen ve sosyal bilimler gibi dört proje yürütülmekte. İlk mezunlarını bu sene verecek olan okul, musiki sınıfının meyvelerini şimdiden toplamaya başladı. Öğrencilerin kendi aralarında kurup bugün yaklaşık 90 kişilik bir gruba ulaşan ‘musiki topluluğu’ hem sayısız şehirde hem de yurt dışında gerçekleştirdikleri konserlerle imam hatiplilerin her alanda başarılı olabileceklerini gösteriyor. Yenisafak.com olarak okullarında ziyaret ettiğimiz musiki topluluğu ile nasıl kurulduklarını ve Türk musikisi hakkında konuştuk.

BEŞ KİŞİ KURULDU

Grubun kurucuları arasında yer alan ve okulun ilk öğrencilerinden olan Muhammed Emre Kahraman, ney üfleyerek bu sene mezun olacak. Dersler ve kurslardan arta kalan sürelerinde eve gitmek yerine arkadaşlarıyla beraber repertuvarlarını geliştirmek için beş kişi olarak grup kurduklarını söyleyen Kahraman, “Şu an dokuzdan, ondan, on birden ve on ikinci sınıftan arkadaşlarımız var. Gittikçe büyüyoruz. İlk başta kendi çapımızdaydık daha sonra okulumuzun çeşitli gezileri ile sivil toplum kuruluşlarının gezilerinde yer aldık. Yaklaşık 20 şehirde konser verdik. Yurt dışından da henüz iki ülkeye gittik. Makedonya ve Kosova’da müziğimizi icra ettik” dedi.

HERKESİN ENSTRÜMANI VAR

Grup üyelerinin hepsinin bireysel bir enstrümanı olduğunu ifade eden Kahraman, “Müzik dediğimiz olay duymak olduğu için enstrüman çalan birinin müzik kulağı da otomatik olarak gelişiyor. Enstrüman olmadan okula gelenler kendi yeteneğine uygun olanı seçiyor” diyerek devam etti: “Yeterince müfredatlı müzik dersimiz yok bizim. Benimde küçüklükten beri gelen bir hayalim var. O hayallerime müziği de ekleyip bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.”

REKLAM

TÜRK MÜZİĞİNE TAHAMMÜL YOK

Haftada en az 15-16 saat enstrümanları ile vakit geçirdiklerini anlatan on birinci sınıf öğrencisi Abdülmecid İbrahim Şahin, gruba kemanıyla renk katıyor. Her zaman müzik alanında kendilerini geliştirmenin bir yolunu aradıklarını anlatan Şahin,

“Ülkemizde müzik alanında bizim görüşümüze göre sanat ve tasavvuf müziğini düzgün bir şekilde icra edebilecek insan sayısı azalmaya başladı. Türk müziğine tahammül bile edemeyecek seviyede bir gençlik ortaya çıkmaya başlıyor.

Bu noktada bizim üzerimize düşen şu an yaptığımız işi layıkıyla yerine getirip bunu topluma iyi bir şekilde göstermek” şeklinde konuştuktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Grubun kurucuları arasında yer alan ve okulun ilk öğrencilerinden olan Muhammed Emre Kahraman, arkadaşlarına provalar esnasında şeflik yapıyor.

ECDADIMIZLA ALAKASI YOK

“Müzik aynı anda kolumuza bir altın bilezik oldu. Ben mühendis olmak istiyorum ama tabii ki bu alanda da bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındayım. Çünkü toplum içerisinde müzik algısı yanlış bir şekilde ilerliyor. Hatta bazı müzikler insanları şiddete teşvik edebilecek seviyede. Bizim ecdadımızla hiçbir alakası yok gördüğümüz kadarıyla. Bu noktada bizim sanatımızla ve kişiliğimizle insanlara önderlik edebileceğimizi ve toplumun kültürel anlamda kurtuluşa erebileceğini düşünüyorum.”

HEM ÖĞRENİYOR HEM ÖĞRETİYORLAR

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okumak için Edirne’den gelen ve okulun pansiyon imkanından yararlanan grubun gitaristi Cihad Yar Mert, on birinci sınıf musiki bölüm öğrencisi. Yaklaşık 7-8 senedir müzikle ilgilendiğin anlatan Mert, “Edirne’den bana bu okulu tavsiye ettiler, tabii o zaman bir hayaldi benim için. Biz okula başladığımızda iki sınıf vardı. Dokuz ve onuncu sınıflar. Onuncu sınıflar projelerini yapmaya başlamışlardı. Bizlerde onlara eşlik ettik. Enstrüman kursları için dışarıdan hocalar geldi. Okulumuzun ortaokul bölümü de var. Biz ortaokullara hafta sonları kendi kurslarımızdan sonra birer saat enstrüman kursu veriyoruz. Herkes kendi branşında yapıyor bunu. ‘Ustadan çırağa’ adlı bir proje. Biz öğrenirken öğretiyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİLERİN ATTIĞI TOHUM FİLİZLENDİ

Yaptıkları müziğin insanlar tarafından hem olumlu hem de olumsuz karşılanabildiğini anlatan Mert,

“Arkadaşlarımla Üsküdar’da bir camide abdest alırken enstrümanlarımızı haliyle görüyor insanlar. Gitar, kanun, keman gibi Batı ve Doğu enstrümanları yan yana. Soruyorlar hemen, biz de “İmam hatipliyiz, okulumuz proje okulu, müzik yapıyoruz, şehirler geziyoruz, konserler veriyoruz” gibi kısa bir bilgi veriyoruz onlara. Şaşırıyorlar, “Vay hem imam hatiplisiniz hem de müzik yapıyorsunuz” gibi bir tepki alıyoruz.

Bizden önceki nesiller de “Bizim zamanımızda bunları yapmak gerçekten çok zordu” diyor. Onlar bir tohum attı şimdi filizleniyor” dedi.

REKLAM

“İMAM HATİPTEN ÇIKMIŞ” DESİNLER

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okumaktan mutluluk duyduğunu belirten on birinci sınıf öğrencisi Mevlüt Başin, kanun icra ediyor. Mezun olduktan sonra müzik alanında ilerlemek istediğini söyleyen Başin,

“Bizim hepimizin bir amacı var: Alanımızda en iyisi olalım. Gerek mühendis olalım ama mühendisliğin de en iyisi olalım. Desinler ki “İmam hatipten çıkmış”. Gurur ve onur duysunlar.

Tüm imam hatiplerin sorunu fazla belli olmamak. Biz imam hatipli kimliğimizi öne çıkararak, musiki alanında bir şeyler yapıyoruz. Baktığımız zaman şimdi imam hatipler biraz geride. Sanatçılara bakıyorsunuz pek böyle dini, tasavvufi yönü yok ama bizler hem tasavvufi yön olarak hem de müzik alanında imam hatipli kimliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz” dedi.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki topluluğunun kemanileri.

HAYATIMI MUSİKİYE ADAYACAĞIM

On birinci sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Duyar da grubun kanunilerinden. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’yle birlikte musiki projesini tanıtmak için konserler gerçekleştirdiklerini anlatan Duyar, “Güzel sanatlar lisesinin imam hatip versiyonu tarzında bir okuluz biz. Yani imam hatiplerinde bir güzel sanatla uğraşabileceğini göstermiş oluyoruz. Bizim okulumuzda bulunan üç tane hocamız, konservatuvar eğitimi hem de imam hatipli. Ben de mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimi almayı düşünüyorum. Konservatuvara gittikten sonra da musiki çalışmalarıma devam etmeyi, hayatımı musikiye adamayı ve böyle güzel projelerde yer almayı, eğitim vermeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ BAŞARACAK KABİLİYETE SAHİPLER

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya da okul ve musiki bölümü ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hem musiki alanında hem hat alanında hem hafızlık pekiştirme alanında hem de fen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’de marka okullardan bir tanesiyiz. Musiki projesini dört formda çalışıyoruz. Bunlardan ilki marş ve ezgi formu. İkincisi Türk halk müziği dediğimiz türkülerimiz. Üçüncüsü Türk sanat musikisi ve dördüncüsü de dini musiki ile tasavvuf musikisi alanında öğrencilerimizin yetişmesine önem veriyoruz. Genellikle konserlerde diyorlar ki “Bu kadar güzel türküyü söyleyen okul kim?” Diyoruz “Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi” Şaşırıyorlar. İmam hatip liseleri aslında toplumda olduğu gibi tanınmıyor. Toplumdaki olguyla algı çok farklı. Bizim çocuklarımız her şeyi başaracak imkana ve kabiliyete sahip.”

REKLAM

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya

YAPILABİLİRLİĞİNİ GÖSTERİYORUZ

Projenin dördüncü senesinde ilk mezunlarını vereceğine dikkati çeken Musiki Proje Koordinatörü Hüseyin Suiçmez, “Malum biz imam hatip lisesiyiz. Dolayısıyla imam hatip müfredatı zaten ağır. Onun haricinde bir de proje olduğumuz için musiki ile meşgul oluyoruz. Fakat musiki ruhu ve zihni dinlendiren bir ilim dalı olduğu için bu yoğun tempoya gençlerimiz de alışıyor. Kendi çapımızda başlamış olduğumuz okul konserlerimizi artık ülke dışına bile elhamdülillah çıkıyoruz. Burada da bu işin yapılabilirliğini bizden sonraki nesillere göstermek istiyoruz. İlk kurulduğumuzda Türkiye’de biz tektik ama bizden sonra Ankara’da, İzmir’de, Elazığ’da, Samsun’da ve Erzurum’da da bizim gibi proje okulları açıldı” şeklinde konuştu.

Musiki Proje Koordinatörü Hüseyin Suiçmez

TEKKELER KONSERVATUVAR HÜVİYETİNDEYDİ

Okulun hem imam hatipli hem de konservatuvarlı eğitimcilerinden olan Musiki Projesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ali Alpsar, projenin ikincisi senesinde okul kadrosunda yer almış. Musiki öğrencileri ile birlikte toplumda unutulan bir değeri hatırlayıp parlatmak istediklerini söyleyen Alpsar, “Türk musikisinin tarihine baktığınız zaman tekkelerin, Mevlevihanelerin bir konservatuvar hüviyetinde çalıştığını biliyoruz. Oradaki hafızların, dervişlerin çok ileri düzeyde müzisyenler olduğunu görüyoruz. Biz bunu öğrencilerimize göstererek onların biraz daha parlatmasını istiyoruz ve bu süreçte onlara rehberlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Musiki Projesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ali Alpsar

OYNAT 00:00 Abdest alırken enstrümanlarımızı görenler şaşırıyor İmam hatiplilerin müzik alanında da başarılı olabileceklerini gösteren Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 'musiki topluluğu' yurt içinde ve yurt dışında verdikleri konserlerle dinleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Güzel sanatlar lisesinin imam hatip versiyonu olarak hizmet veren lise, adeta konservatuvara öğrenci yetiştiriyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Kartal Anadolu İmam Hatip'ten bir başarı daha: Dünyadaki en yüksek puanı alan birinciyi çıkardı

GÜNDEM Kartal AİHL'de gelenek bozulmadı: Türkiye dereceleri art arda geldi

GÜNDEM YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli