Hayat Türk Müziği Sergisini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı Sıkıysa Müslüm Baba yapın
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Türk Müziği Sergisi'ni gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm Baba yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan sergiyi, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençler ile beraber gezdi. Erdoğan, Cem Karaca performansından sonra "Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin" diyerek espri yapınca kahkahalar havada uçuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Müziği Sergisini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm Baba yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılışı yapılan Türk Müziği Tarihi Sergisi açılışına katıldı. Erdoğan, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle beraber sergiyi gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaşırken, sergiyi sanatçıların aileleri ile gezdiğini ifade ederek, serginin 15 Ağustos'a kadar halkın ziyaretine açık olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA SANATÇI AİLESİ SERGİYE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi.

Türk Müziği Tarihi Sergisi, 15 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.


ERDOĞAN'DAN 'MÜSLÜM BABA' İSTEĞİ

Erdoğan'ın sergi gezisinde merhum sanatçı Müslüm Gürses ile ilgili kullandığı ifadeler gülümsetti. Cem Karaca'nın Deniz Üstü Köpürür şarkısını seslendiren sanatçılara 'Müslüm Baba ile ilgili ne yapıyorsunuz?' demesi salondakileri güldürdü. Erdoğan daha sonra, 'Hadi görelim bakalım sıkıysa damardan yapın' ifadelerini kullandı.

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