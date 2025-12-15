Türkiye de tehlikede: Çin'den doğum kontrole vergi

Dünyanın, Hindistan'ın ardından en kalabalık ülkesi unvanına sahip olan Çin, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla yıllardır uygulanan bir muafiyeti sonlandırma kararı aldı. Hükümet; prezervatifler, doğum kontrol hapları ve spiral gibi ürünlere yüzde 13 katma değer vergisi uygulanacağını açıkladı. Düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.





32 YILLIK KARAR TARİHE KARIŞTI

Bu kararla birlikte 1993'ten bu yana geçerli olan 32 yıllık vergi muafiyeti tarihe karışıyor. Yetkililer, adımın arkasında düşen doğum oranları, hızla yaşlanan nüfus ve daralan iş gücü endişelerinin bulunduğunu belirtti.





Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de 2024 yılında 9.5 milyon bebek dünyaya geldi. Bu rakam, 2019'daki 14.7 milyon doğuma kıyasla yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ejderha Yılı nedeniyle doğumlarda geçici bir artış yaşansa da genel eğilim aşağı yönlü.





Ölümlerin doğumları geçmesiyle Çin, 2023 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Hindistan'a kaptırdı.





TEK ÇOCUK UYGULAMASI TERSİNE DÖNDÜ

Çin, 1980'lerden 2015'e kadar uyguladığı tek çocuk politikasıyla doğumları sert önlemlerle sınırlamıştı. 2015'te iki çocuk, 2021'de ise üç çocuk izni verilerek politika gevşetildi. Bu süreçte doğum kontrol yöntemleri devlet tarafından teşvik edilmiş, bazı hizmetler ücretsiz sunulmuştu.





Yeni vergi kararı ise geçmişteki bu uygulamalarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.





Öte yandan Çin Hükümeti, doğurganlığı artırmak için bazı sosyal destekleri de devreye almaya planlıyor. Buna göre; annelik izni 128 günden 158 güne çıkarılacak, babalık izni 30 güne uzatılacak, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için yıllık 500 dolarlık devlet desteği sağlanacak.



