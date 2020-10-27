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Hayat Türkiyeden üç nadir lokomotif modeli Londra Bilim Müzesinde
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'den üç nadir lokomotif modeli Londra Bilim Müzesi’nde

Türkiye'den üç nadir lokomotif modeli Londra Bilim Müzesi’nde

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, demiryolu ulaşımının tarihine bu kez Londra Bilim Müzesi ile ortaklık ediyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan üç lokomotif modeli, dünyanın önde gelen müzelerinden Bilim Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Sergi, zanaatlarıyla modern dünyanın inşasında ilham olan model ustalarının eserlerini meraklılarıyla buluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergide yer alan objelerden basınçlı hava lokomotif modeli
Sergide yer alan objelerden basınçlı hava lokomotif modeli

Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ‘sınırsız müzecilik’ anlayışıyla sürdürdüğü kültürel çalışmalara bir halka daha ekledi. Müzenin zengin koleksiyonunda bulunan lokomotif modellerinden üçü, London Science Museum’da (Londra Bilim Müzesi) sergilenmek için yapılan davet üzerine İngiltere’ye gitti. Science Museum’da sanatseverlerle buluşan “Brass, Steel and Fire / Pirinç, Çelik ve Ateş” başlıklı sergi, 100 yıllık model yapımı ve lokomotif mühendisliğinin hikayesini aktarıyor.

İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf
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İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf

1800’lü yılların başında ilk olarak İngiltere’de kullanılmaya başlayan trenler, Sanayi Devrimi’nin göz bebeği oldu, teknolojik gelişmelerle birlikte bugün en hızlı ulaşım araçlarından biri haline geldi. Bu değişime en büyük katkıyı sağlayan ise mühendislere ilham veren, yeni fikirler doğuran lokomotif modelleriydi.

Istanbul Photo Awards 2020'nin ödüllü fotoğrafları başkentte
FOTOĞRAF 11
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Anadolu Ajansı tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ilk sergi, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Sergi, bünyesinde Türkiye'nin ilk ulaşım üssü projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar görülebilecek.
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Istanbul Photo Awards 2020'de Yılın Fotoğrafı ödülünü, Filistinli foto muhabiri Yik Fei Lam'ın New York Times için çektiği Hong Kong Protestoları isimli fotoğraf kazandı.
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Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk 3'e giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 100 ülkeden 10 binden fazla fotoğraf başvurusu yapıldı.
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Filistin'den Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde yaşanan protesto, çatışma, çevre felaketi, spor faaliyetleri ve insan hikayelerini ele alan çalışmalara 12 ödül verildi.
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Her yıl dünya genelinde tanınmış profesyonel fotoğrafçıların başvurduğu yarışmanın 2021 yılı duyuruları önümüzdeki günlerde yapılacak.
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Istanbul Photo Awards 2020'nin ödüllü fotoğrafları başkentte
Anadolu Ajansı tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ilk sergi, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Dünyanın en eski model lokomotifi

Science Museum da yeni sergisi ile ziyaretçilerini dünyanın en eski model lokomotifleri ve el yapımı bu modelleri ustalıkla işleyenlerin hikayeleri ile buluşturuyor. Model ustalarının kullandığı araç gereçlerin de yer aldığı sergi, görsel bir zenginlik sunmanın yanı sıra model yapımındaki tutku ve mutluluk hakkında fikir veriyor.

Dünyanın en eski model lokomotifi Salamanca’nın da yer aldığı sergide, ziyaretçiler dünyanın en eski çalışan buhar makinesini de bir video eşliğinde görebiliyor.

22 Ekim – 3 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek sergideki 19 model arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nin raylı ulaşım koleksiyonundan üç nadide obje de yer alıyor.

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  • Science Museum’dan yapılan davet üzerine sergilenmek üzere İngiltere’ye gönderilen objeler şöyle:
  • • Güney Doğu & Chatham Demiryolları 4-4-0 Wainwright E Class Lokomotif Modeli, 1905.
  • • 2-2-2 Bahçe Tipi Lokomotif Modeli, 1860 yılında Ransome, Sims & Co. tarafından Ipswich, Suffolk’ta üretildi.
  • • Fire King 2-2-2 düzenekli model, 1841 yılında Josiah Evans Haydock tarafından yapıldı, imzalandı ve tarihlendi.

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