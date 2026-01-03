Yeni Şafak
Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığı ölçüldü: İşte ilk 10 sıra...

13:363/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Şırnak'ta 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Türkiye’nin bir çok şehrinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, en yüksek kar kalınlıkları da belli oldu. Buna göre Düzce 224 santim ile Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığı olan şehri oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığını ulaşan noktası oldu.


224 santimetre yükseklik ile birinci sıraya çıkan Kardüz Yaylasını, 210 santim ile Bolu Kartalkaya, 208 santim ile Erzurum Palandöken, 205 santim ile Van Bahçesaray Karabat tepesi, 193 santim ile Hakkari, 179 santim ile Bitlis, 178 santim ile Rize Güneysu Handüzü yaylası, 175 santim ile Karabük, 157 santim ile Rize Çamlıhemşin Palovit yaylası, 148 santim ile Kars Sarıkamış, 146 santim ile Bitlis Tatvan ve 145 santim ile Hakkari Yüksekova takip ediyor.

