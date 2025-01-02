Türkiye'nin geleceğine yatırımı sürdüreceğiz

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak, 2024’te 30’uncu kuruluş yıldönümümüzü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadık” dedi. Koç, 8 Temmuz’da, İstanbul ve New York borsalarına aynı anda kote olan ilk ve tek şirket olarak, New York Borsası’nda piyasa kapanış gongunu çaldıklarını belirtti. Geride kalan 30 yılda, bir mobil operatör olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin en önde gelen teknoloji üreticisi olma yolunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Koç, şu anda 43 milyonu aşkın müşteriye ve 600 bine yakın kuruma büyük bir gururla hizmet sunduklarını ifade etti. Ali Taha Koç, şirket olarak, bu kimliklerinin sorumluluğuyla yeni dönemdeki projelerinin yapay zeka, veri, siber güvenlik ve enerji olmak üzere dört ana odak noktasına dayandığını belirtti.

5G’YE GEÇİŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Yapay zeka yatırımlarını hızlandıran Turkcell, 2020’de Yapay Zeka İlkeleri’ni oluşturmuştu. Koç, bu teknolojiyi sundukları hizmet ve servislere uzun süredir entegre ettiklerini ve 2024’te bu alandaki yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. 5G teknolojisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025’te ihaleyi tamamlayarak 2026’da 5G’ye geçileceğini duyurduğunu belirtti. Turkcell olarak, 5G’ye geçiş için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve altyapıyı bu yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdiklerini söyleyen Koç, regülatif süreç tamamlandığında, 5G’de de en iyi ve en güvenli hizmeti sunacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ İŞLETMECİSİYİZ

Veri merkezleri konusunda da önemli yatırımlar yapıldığını belirten Koç, Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma vizyonuyla, 4’ü yeni nesil olmak üzere toplamda 33 veri merkeziyle yerli ve yabancı 4 bin firmaya bulut ve veri barındırma hizmeti verdiklerini söyledi. 330 milyon avronun üzerinde yatırım yapılan veri merkezleriyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda olduklarını belirten Koç, hedeflerinin Türkiye’yi ‘küresel veri üssü’ yapmak olduğunu dile getirdi. Siber güvenlik alanında da önemli adımlar attıklarını belirten Koç, şirket olarak ağ güvenliği, veri tabanı güvenliği, uygulama güvenliği ve uç nokta güvenliği gibi katmanlı koruma yöntemleri kullandıklarını söyledi. Gelişmiş tehdit algılama ve önleme sistemleri ile siber tehditlere karşı proaktif önlemler aldıklarını ifade etti.

7 İLDE 11 FARKLI GES YATIRIMI YAPILACAK

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında da önemli projelere imza attıklarını dile getiren Koç, kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik planlarının odağında enerji verimliliği bulunduğunu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiklerini belirtti. Koç, şirket olarak enerji tüketimlerinin ilk etapta yüzde 65’ini kendi ürettikleri kaynaklardan karşılamayı, 2050’de ise net sıfır şirket olmayı hedeflediklerini söyledi. İzmir Karadağ’da 18 megavat kurulu güce sahip rüzgâr enerji santralinin 2021’den beri hizmette olduğunu, ayrıca Uşak’taki güneş enerjisi santralinin de 2024 yılında devreye alındığını ifade eden Ali Taha Koç, 2026 yılı sonuna kadar 7 ilde 11 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrallerine toplam 240 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Teknolojiyi üretmek kullanmaktan daha önemli

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, aynı zamanda BiP, TV+, fizy ve Paycell gibi ürün ve servislerle yaşamın her alanını kapsayan bir müşteri deneyimi sunmaya devam ettiklerini dile getirerek, 2024’te de bu hizmetleri sürdürdüklerini söyledi. Son olarak, Koç, 2025’te de teknolojinin gücüyle Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, Türkiye’nin sadece teknolojiyi kullanmasının değil, üretmesinin de önemli olduğuna inandıklarını söyledi. ‘Turkcell eşittir teknoloji’ vizyonuyla, Türkiye’nin lider teknoloji entegratörü olarak bu hedefe katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Koç, tüm müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlarına teşekkür ederek, 2025’in sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.



