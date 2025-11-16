Tuvalin karşısında ‘Yan Yana’lar

ÖMER FARUK ŞERİFOĞLU:

Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu aşkının vesilesi ve ilk şahidi Cemal Tollu’dur. O günleri yıllar sonra 1948’de bir sergi dolayısıyla kaleme alır: “Eren’i daha evvel tanımıştım. André Lhote’un atölyesinde beraberdik. Yine şimdiki gibi, resim yaparken coşar, değil etrafındakilerle, kendisiyle bile alakadar olmazdı. Çok çalışır, her zaman heyecanlı olmasına rağmen, itidal ve temkinden ayrılmazdı. Bir gün benimle tanışmak üzere atölyeye gelen Bedri Rahmi ile karşılaştılar. Ve masallarda olduğu gibi ilk görüşte birbirlerini sevdiler... Bu tanışma neticesinin her ikisinin de sanat hayatlarında müessir olduğuna işaret etmek isterim. Ressam Bedri’ye rehberlik eden şair Bedri Rahmi oldu. Eren ne kadar inşai ve daha çok plastik unsurlara kıymet veriyorsa, Bedri aksine olarak tabiatı bir hayal âlemi içinde, daha çok hissiyle, zevkiyle görüyordu.” Benzer bir yorumu Ahmet Hamdi Tanpınar da yazar, hatta Eren Eyüboğlu’nu resimde şiirsel natüralizmin öncüsü kabul edilen ünlü ressam Pisanello’ya (1395-1455) benzetir: “Eren belli ki kocasından rahat çalışıyor. Fırçası ve paleti emrine tâbi. Tabiat karşısında hiç şaşırmıyor. Realiteyi yakından kavrıyor. Bunda kadın olmanın hissesi de var... Bu yüzdendir ki Eren daha ‘bitmiş eser’ hissini veriyor.” Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu’nun birbirlerine yazdıkları ve dört cilt olarak yayımlanan Aşk Mektupları’ndan da takip edebildiğimiz gibi aşkla, tutkuyla, birbirlerini daima resim çalışmaya motive etmişlerdir. Sergide ikisinin de duygularını açık eden çok sayıda eser var. Özellikle Bedri Rahmi, Anadolu’nun kültürel ve sanatsal birikimine hâkim bir sanatçı olarak, Anadolu’dan beslenerek yarattığı onlarca özgün motif yorumlarıyla Türk sanat tarihinin ölümsüz isimlerinden biri olmuştur. “Eren, anadan doğma ressamdır” tespiti, Eren Eyüboğlu’nun kabiliyetini, yeteneğini tespit anlamında Bedri Rahmi tarafından kurulmuş bir cümledir. Kendisinin ise çalışarak ressam kimliğini kazanmış olduğunu söyler. Eren Eyüboğlu, en büyük eleştirmeninin eşi Bedri Rahmi Eyüboğlu olduğunu kendisi dillendirir; dolayısıyla tüm Eren Eyüboğlu resimleri Bedri Rahmi’nin beğenisinden geçmiştir diyebiliriz.