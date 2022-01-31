Hayat Ramazan ayı 2022 ne zaman başlıyor?
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Ramazan ayı 2022 ne zaman başlıyor?

Cennet kapılarının açıldığı, rahmetin bol olduğu tüm İslam aleminin yolunu gözlediği mübarek Ramazan ayı 2022 geldi. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan bu yıl ilkbaharda kapımızı çalacak? Esenlikle, huzur gelecek olan 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç aylar ne zaman başlıyor: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?
Foto: Arşiv.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

  • Ramazan ayında önemli günler…
  • Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
  • Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba


  • 2022 yılı dini günleri…
  • Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
  • Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
  • Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
  • Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
  • Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
  • Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
  • Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
  • Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
  • Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
  • Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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