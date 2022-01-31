Ramazan ayı 2022 ne zaman başlıyor? Cennet kapılarının açıldığı, rahmetin bol olduğu tüm İslam aleminin yolunu gözlediği mübarek Ramazan ayı 2022 geldi. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan bu yıl ilkbaharda kapımızı çalacak? Esenlikle, huzur gelecek olan 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. Detaylar haberimizde...

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