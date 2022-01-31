Ramazan ayı 2022 ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
- Ramazan ayında önemli günler…
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- 2022 yılı dini günleri…
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma