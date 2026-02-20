Ücret yok destek var: 4 kızını zorlukla okutan baba öğrencilere destek oluyor

“Ayakkabı getirirlerdi, yapardım. ‘10 liram var ağabey’ derlerdi, ‘Canın sağ olsun’ derdim. Çoğundan para almazdım. Şu anda çok mezun olmuş gençlerimiz var. Halen geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Şimdi de burada üniversitede okuyan gençlerimiz var. Ben o kız çocuklarına yardımcı oluyorum. Bu kız çocuklarına yardımcı oluyorsun da erkeklere niye olmuyorsun derseniz, benim 4 kızım üniversitede okudu. Devlet yurdunda kaldılar. Allah razı olsun, okudular, üniversiteyi bitirdiler. Çok zorluklarla okuttum ama hiç harçlıksız bırakmadım. Benim sigara, alkol, kumar gibi kötü alışkanlıklarım olmadığı için önce çocuklarımı düşündüm. ‘Okusunlar’ dedim. Para almıyorum. Ne getirirse getirsin öğrenciler, ne işi olursa olsun. Üniversitede okuduğu için biliyorum, öğreniyorum, ‘Para istemez’ diyorum. Bazıları utanıyor. ‘Ağabey olmaz’ dediklerinde, ‘Ben hiçbirinden almıyorum’ deyince rahatlıyorlar”