Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu: Engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz

Bu iptal hakkında bizi bilgilendiren GBISR, planlanan Gazze misyonumuza özel olarak atıfta bulundu. Ayrıca, gemilerin varış limanı, potansiyel ek liman ziyaretleri, insani yardımın tahliye limanı ve tahmini varış tarihleri ve saatleri konularında bir dizi olağanüstü bilgi talep etti. Ayrıca, insani yardım taşımacılığını onaylayan resmi bir mektubu ve yükün tam bir manifestosunu talep etti. Bu, bayraklandırma otoritesi için son derece olağandışı bir harekettir. Normalde, ulusal bayraklandırma otoriteleri, bayrağını taşıyan gemilerde sadece güvenlik ve ilgili standartlarla ilgilenirken, varış yeri, rota, kargo manifestoları veya belirli bir seyahatin doğasıyla ilgilenmezler