Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu: Engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıklaması Sultanahmet Meydanı’nda ulusal ve uluslararası çok sayıda gazetecinin yanı sıra farklı birçok ülkeden aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti. Koalisyon adına basın açıklamasını yapan filo aktivisti Avukat Huwaida Arraf, Akdeniz Gemisi’nin zaten gereken tüm denetimleri geçmiş olduğu halde Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili denetmenlerinin denetim talebinde bulunduğunu aktardı.
“Olağan dışı taleplerde bulunuldu”
“İsrail’in baskıları bu karara sebep oldu”
“Yelken açacağız”
Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:
ABD’li eski diplomat ve filo aktivisti Ann Right ise, “Birleşmiş Milletler’in soykırımı önleme çağrısına rağmen devletler görevlerini yerine getirmiyor. O sebeple burada insan hakları aktivistlerinin üzerine görev düşüyor. Yürüttüğümüz Özgürlük Filosu çalışmamız uluslararası hukuka tamamen uygun” dedi.
“İsrail, gemileri durdurmak istiyor”
“Gazze sınırında binlerce TIR bekliyor”
Özgürlük Filosu için tüm ülkelerden bayrak alma başvurusunda bulunacaklarını söyleyen Songür, “Ekonomik ve siyasi gerekçelerle yapılacak her ret kararına karşı yeni adımlar atacağız. İsrail, Filistin topraklarından bir an önce defolana kadar, Refah Sınır Kapısı ve Gazze limanları tamamen açılana kadar Özgürlük Filosu için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan özellikle Mısır makamlarına da sesleniyorum. De facto cümlesini bahane ederek yardımların sorunsuz geçişini engelliyorsunuz. Gazze sınırında binlerce tır bekliyor. Refah Kapısı’nı günde 1500 tırın geçebileceği şekilde açmanızı istiyoruz” dedi.
Songür son olarak, geri adım atmayacaklarını ve filonun amacına ulaşması için sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.
Açıklamanın yapıldığı Sultanahmet Meydanı’nda İHH’nın öncülüğünde 24 Nisan’da başlayan oturma eylemi de devam ediyor. Her gün saat 15.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılan eylem, 5 Mayıs’a kadar sürecek. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eyleme, bölgede bulunan turistler de yoğun ilgi gösteriyor.