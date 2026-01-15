Ünlülerimiz İran’ı yanlış okuyor

“Mehdi’den Önce Devrimden Sonra İran” kitabının yazarı Muhammed Berdibek, Türkiye’deki bazı ünlülerin İran sokak eylemlerini desteklemesini yorumladı. İran'da kitlesel düzeyde hemen her üç yılda bir büyük protestolar yaşandığını söyleyen Berdibek, “Genelde bu protestoların taşıyıcıları orta sınıf olur. Günümüzdeki protestoların taşıyıcıları ise ilk defa alt sınıftan çıktı. Bir şekilde içeriden ve dışarıdan büyütülmeye çalışılıyor” dedi.

Türkiye’deki bazı ünlülerin bu eylemleri desteklemesiyle İran'ı yanlış okuduklarını belirten Berdibek, şöyle konuştu: “Buradaki seküler sağduyu ile oradaki seküler sağduyu bir şekilde iç içe geçiyor ve onların sonuç almasını temenni ediyorlar. Gerçekte bunun bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bu protestoları başarıya götürebilecek bir mekanizmanın yokluğunu aşağı yukarı herkes bakıp görebilir. Bizim sanatçılarımız oradaki sistemin yıkılmasını istiyor, çünkü krizi fırsata çevirmek istiyorlar. Kadın hakları çok sempatik gelen bir şey. Oradaki kitlenin başörtüsü ekseninde hareket ettiğini, onun dışında İran'da herhangi bir sorunun olmadığını varsayıyorlar. Bu ciddi bir yanılsama.”