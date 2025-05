Yaşadığımız çağı yeniden düşünmek

Her şeye rağmen güzellikler de her zaman ve her yerde ortaya çıkabilecek gücü de içinde barındırır. Dünyanın en temiz ve güzel çiçeklerinden Nilüfer Çiçeği bataklıklarda yetişir ama kirli bir ortamda da olsa temiz kalabilme gücünü içinde taşıyarak varlığa da güzelliklerini sergilemekten de kendini hiç sakındırmaz.