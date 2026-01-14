Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti

Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti

23:5214/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Köpeğin sahibi duruma tepki gösterdi
Köpeğin sahibi duruma tepki gösterdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü, sokak üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçerek olay yerinden ayrıldı. Telef olan köpeğin sahibi duruma tepki göstererek, "Kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kamyonet, yol kenarında yatan köpeği ezip yoluna devam etti. Köpek telef olurken, sahibi sürücüye tepki gösterdi.


Olay, Seferihisar ilçesi Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokak üzerinde yatan ‘Meks’ isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek olay yerinde telef olurken, sürücü kamyonetiyle bölgeden ayrıldı.



"14 yılım beraber geçti"


Köpeğin sahibi Hasan Şahin, hayvanı 14 yıl önce Seferihisar barınağından sahiplendiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten ben çok üzüldüm. Hayatımın üçte biri Meks ile beraber geçti, 14 yıl bitti. Şimdi kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum. Ben onu Seferihisar barınağından, 500 köpeğin içinde tek kulübeye girmiş kendi haline yatarken aldım. Şimdi ise Meks’imiz gitti ama kanı da acısı da yerde kalmasın. Görüntülerde gördüğünüz gibi arkasına bile bakmadan gidiyor."



#Köpek
#Kaza
#Kamyonet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı resmileşti: Kömür yardımı kimlere verilecek, başvuru ve dağıtım şartları neler? 2026 Kömür yardımı takvimi