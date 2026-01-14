Yeni Şafak
Pendik’te otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

Pendik’te otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

22:1314/01/2026, Çarşamba
IHA
Otomobil, istinat duvarından apartman bahçesine düştü
Otomobil, istinat duvarından apartman bahçesine düştü

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarından aşağıya çarparak apartman bahçesine düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından apartman bahçesine düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Alaka Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 37 SK 268 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından aşağı uçarak apartman bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç yerden çekici yardımıyla çıkarılırken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Araçta bulunan 2 yaralı ise Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Pendik
#Kaza
#Yaralı
